'El 52 por ciento de buses nuevos de TM serán a gas natural vehicular’

El próximos año se van a licitar las rutas que tenían los concesionarios Coobús y Egobús y se espera que lleguen buses con tecnologías limpias para el SITP, también este 29 de diciembre se pondrá al servicio de los bogotanos el TransMicable de Ciudad Bolívar que contará con torniquetes anticolados. De esto y de otros temas habló la gerente de TransMilenio María Consuelo Araújo con EL TIEMPO.

¿Cuándo se pone en marcha TransMiCable?



Oficialmente será este 29 de diciembre y se podrá acceder con la tarjeta TuLlave y estará integrado tarifariamente a todo el sistema.



¿Cómo son los torniquetes para evitar a los colados?



En el TransMiCable empezamos a ver dos tipos de torniquetes anticolados (barreras de control y acceso) (BCA), el primero es de piso - techo de aproximadamente 1,80 metros de altura que son más difíciles de manipular de manera fraudulenta y el otro es para las personas con discapacidad o mamás con coches, es una entrada como un pasillo motorizado que se abre y cierra a medida que se activa la tarjeta.



¿Qué ha pasado con el estudio sobre colados que está realizando la Universidad Nacional?



Este estudio lo está terminando esa institución que fue la que se ganó el proceso que se hizo por medio de una convocatoria y hoy están afinando los números y esperamos poderlo revelar tan pronto como la Universidad nos permita divulgar la cifra.

En este cambio de flota de TransMilenio es un hecho que ya no vamos a tener buses eléctricos…

En el proceso abreviado para el patio Américas recibimos cuatro ofertas, todas con tecnología a gas y eso es una gran noticia para Bogotá lo que nos va a permitir que el 52 por ciento de la flota nueva va a tener esa tecnología, es decir, Gas Natural Euro VI, lo que significa que no va a generar material particulado y nos permitirá ahorrar el 90 por ciento de las emisiones actuales.



Pero y los eléctricos…

La licitación permitía que se presentaran motores de combustión interna, motores eléctricos y lo último que supimos de los oferentes de los buses eléctricos es que el día jueves se falló la tutela dándole la razón a TransMilenio, expresando que sí garantizamos toda la participación en el debido proceso y por lo tanto la tutela era improcedente y con sorpresa vimos que no se presentaron para el patio Américas.



Es posible que demanden la licitación, ¿qué dicen?



Este proceso ha tenido todo el escrutinio público, tuvimos que defendernos de cerca de 13 tutelas y todas las ganamos y una acción popular que también la ganó TransMilenio y cuando digo ganamos no lo digo en términos de un combate, sino en términos de que se le dio la razón a la entidad de que había hecho (el proceso) con transparencia y con todas las garantías para los participantes. Entonces cualquier persona puede ejercer su derecho y lo importante es que nosotros tenemos toda la información y el soporte para darle respuesta a la ciudadanía.

¿Por qué no se pueden traer buses eléctricos para el troncal?

Eso hay que preguntárselo a los oferentes. Nosotros dimos todas las garantías y en el pliego específicamente se dejaba claro que tenían que ser buses con motor eléctrico o motor de combustión superior a Euro V o a Gas Natural, ellos (los eléctricos) se presentaron en la primera licitación y la verdad yo estaba esperando que en la licitación de las Américas se presentaran y me sorprendí que no lo hicieran, pero los incentivos lograron que en ese caso, el diésel se quedara por fuera y en esa licitación para el portal Américas toda la flota va a ser Euro VI y vamos apuntando a un transporte más limpio y al ascenso tecnológico en la ciudad.



¿En el SITP si vamos a tener buses eléctricos?

Parte de lo que estamos trabajando con el SITP es que puedan existir incentivos para que buses de tecnologías más limpias hagan parte del SITP. Recordemos que el sistema troncal sin los buses nuevos genera el 1,8 por ciento de la contaminación de la ciudad y el sistema zonal que son los buses azules contaminan el 8 por ciento y ahí el ascenso tecnológico es una prioridad.



¿Van a adjudicar las rutas de Coobús y Egobús, concesionarios que se quebraron del SITP y cuyos recorridos hoy cubre el provisional?



Sí, el plan y la instrucción que nos ha dado el alcalde Enrique Peñalosa es que las zonas de Perdomo, Suba centro y Fontibón que fueron desatendidas por los concesionarios Coobús y Egobús puedan salir a licitación y esto nos va a permitir que haya una participación plural y un proceso transparente y que adicionalmente en ese proceso transparente, podamos tener tecnología más limpias e incentivos.



Recordemos que los buses zonales son de plataforma baja y estos tienen un espectro más grande de proveedores en el mercado en cuánto a la tecnología eléctrica y eso nos va a permitir tener una participación plural y competitiva.

¿Ya tienen la plata para comprar los buses de esos dos concesionarios?



En el Plan de Desarrollo quedó el compromiso de poder chatarrizar los buses que correspondían a la responsabilidad de Coobús y Egobús y esos recursos ya están y nosotros los vamos a chatarrizar y eso es parte del compromiso ambiental que tiene la administración Peñalosa para que no sigan rodando carros contaminantes en la ciudad.



Ahora que se acercan las festividades de Fin de Año, ¿cómo serán las rutas navideñas?



Las personas que usan TransMilenio podrán desde el 13 de diciembre hasta el 23 contar con un horario extendido en el sistema, es decir una hora más. Los invito a ingresar a la página web del sistema para que conozcan esta programación.

El día de las velitas vamos a tener servicio hasta las 12 de la noche.



