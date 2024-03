Él era Joan, el joven asesinado por tres hombres en portal de TransMilenio en Bogotá

Han pasado más de 48 horas desde el asesinato del joven que murió a manos de tres delincuentes en el portal de TransMilenio de Usme. Tras lo sucedido, las autoridades aún se encuentran investigando sobre el crimen.

La comunidad y sus familiares están consternados, ya que, dicen, él solo viajó desde Funza a Bogotá para conseguir una gorra de colección.

"Él viajó desde donde nosotros vivimos hasta Usme", comentó su hermana Paola a City TV.

¿Quién era el joven?

La víctima fue identificada como Joan David Gómez, un joven de tan solo 19 años, quien vivía en el municipio de Funza, ubicado en el departamento de Cundinamarca, quien estudió en el Colegio Cooperativo Comunal de Funza.

Joven asesinado. Foto:Redes sociales.

Una de sus bandas favoritas era Crack Family, reconocida en el género del rap latinoamericano. Sin embargo, este no era su único gusto musical, ya que, por un tiempo, unas de sus canciones favoritas fue 'Blanca' de Joes Yawar Cru y 'Amor de colegio' de Don Omar.

En cuanto a los deportes, su predilección era el fútbol. Quienes los conocieron recuerdan que era hincha del Atlético de Madrid y del Manchester City, dos de los equipos más reconocidos a nivel mundial.

Entre sus grandes aficiones estaba la colección de gorras, un gusto que compartía con varios de sus amigos. No en vano, en redes sociales destacan las imágenes en las que Joan y sus grandes compañeros de pasión lucían sus accesorios.

Joan (a la derecha) y sus amigos. Foto:Redes sociales.

Era tanta su afición por compilar varias de estas gorras que un amigo de su hermano tomó la decisión de enviarle un link en el que vendían este tipo de prendas de vestir.

Joan, interesado por una de las gorras que había allí, pactó un encuentro con el vendedor. Quedaron de verse en Bogotá, exactamente en la estación de TransMilenio del portal de Usme.

Sin pensarlo, el joven salió de su casa aquel 9 de marzo, con el fin de traer en sus manos la anhelada gorra, la cual tendría un precio de aproximadamente 500.000 pesos, valor que inicialmente le habría pedido el hombre que se la estaba vendiendo.

"Este sujeto se comunicó con mi hermano y le dijo que se la dejaba en 300.000 pesos", comentó su hermana al medio ya mencionado.

Tras hacer la compra, y sin pensar que su vida se le sería arrebatada por adquirir una gorra, fue asesinado por tres supuestos delincuentes, quienes le propinaron varias apuñaladas por la espalda.

"Todos eran jóvenes y entraron al portal por su cuenta, y luego tuvieron su confrontación, pasadas las 8:15, en uno de los túneles del portal", según le dijeron a EL TIEMPO fuentes conocedoras del caso.

"La Policía Nacional, a través de todas sus capacidades operativas, llevó a cabo la captura en flagrancia de la persona que cometió este hecho punible. En este momento se encuentra dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación", reportó la coronel Ana María Luquerna Rodríguez, comandante operativa encargada de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Sus amigos lamentan la muerte

Al conocerse del fallecimiento de Joan Gómez, sus amigos y conocidos no duraron en expresar varios mensajes en los que dejaron ver el cariño que le tenían.

"David Gómez, por eso cada salida me la gozaba como si fuera la última; gordo, hermanito, discúlpeme por no poder haber estado en ese acto tan intolerante, ahora quien me va a decir: 'lo amo mucho chinche'", publico uno de sus amigos en redes sociales.

Otra de sus amigas publicó una historia en su cuenta de Facebook en la que le agradece por haber estado con ella: "Mi gordito, descansa en paz. Muchas gracias por todo. Por siempre estará conmigo, lo voy a extrañar".

Otros amigos decidieron poner en sus redes sociales imágenes en las que estaban acompañados por Joan.

Ayer, se llevó a cabo la velación de Joan David Gómez en el cementerio El Paraíso. Hoy, en la capilla del mismo centro fúnebre se realizarán las exequias sobre la 1 p.m.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

