Así funcionará TransMilenio este lunes 24 de mayo

Uno de los más afectados durante estas jornadas de protesta ha sido el sistema de transporte masivo de Bogotá. El vandalismo ha hecho que el servicio de TransMilenio opere sin algunas de sus estaciones, más que todo las que se encuentran hacia el sur de la ciudad. Y, aunque el Distrito ya anunció un plan para iniciar obras de reconstrucción, en algunas zonas los arreglos podrían tardar cerca de seis meses. Estas son las estaciones que están sin operación:

(Le puede interesar: Daños al Sistema TM suman 18.000 millones)



Troncal Américas:

​

1. Patio Bonito

2. Biblioteca Tintal

3. Transversal 86

4. Mandalay

5. Av. Américas - Av. Boyacá

6. Marsella

7. Pradera

8. Distrito Grafiti

9. Puente Aranda

10. Carrera 43

11. Zona Industrial

12. CDS

13. San Façon

14. De la Sabana

15. Avenida Jiménez, por la calle 13 y Caracas.



Troncal Caracas:



16. Calle 72

17. Calle 76

18. Calle 19

19. Olaya

20. Socorro

21. Calle 40 Sur

22. Fucha

23. Hortúa

24. Hospital

25. Nariño

26. Quiroga

27. Restrepo



NQS Sur:



28. General Santander

29. Madelena

30. NQS calle 30 sur

31. NQS calle 38 a sur

32. Santa Isabel

33. Venecia



NQS, extensión Soacha:



34. Despensa

35. León XIII

36. Terreros

37. San Mateo

38. Bosa



Troncal, carrera 10:



39. Av. 1 de Mayo

40. Policarpa

41. San Bernardo

42. San Victorino

43. Las Nieves

44. San Diego

45. Country Sur



Troncal Calle 26:



46. Centro Memoria

47. Modelia



Calle 80:



48. Quirigua

49. Polo

50. Escuela Militar



Troncal Calle 6:



51. Guatoque- Veraguas

52. Tigua-San José



Troncal Eje Ambiental:



53. Museo del Oro



Troncal Suba:

​

54. Suba-Transversal 91

(También puede leer: Alcalde (e) de Bogotá denunciará ataques a la misión médica)



TransMilenio también ha reportado que ocho estaciones se encuentran con cierre parcial, dentro de las cuales se encuentran:



1. Calle 22

2. Calle 34

3. Tercer Milenio

4. Molinos

5. Ricaurte, que funciona solamente por la NQS.

6. Avenida Chile

7. Calle 57

8. Calle 63

(Además: Policía está en UCI tras ataque con bomba incendiaria en su rostro)



El funcionamiento del sistema puede verse afectado por las movilizaciones que se han presentado en los últimos días en Bogotá, por lo que se le recomienda a los usuarios a programar sus viajes según los reportes que haga TransMilenio a través de sus cuentas de redes sociales verificadas.



Asimismo, luego de anunciar que las pérdidas por actos vandálicos en contra del sistema suman 18.840 millones de pesos, el Distrito le ha hecho un llamado a la ciudadanía para que cuide la infraestructura de este. De un total de 2.357 buses troncales que tiene el sistema, 708 han tenido algún tipo de afectación, y de los 6.200 buses que tiene el componente zonal del SITP, 792 han resultado con daños (5 de estos han sido incinerados).



Según reportes de TransMilenio, estos daños han ocasionado afectación a 500.000 usuarios, que por no poder tomar el transporte público, se han visto sometidos a caminar por horas para llegar a su destino o tomar algún tipo de servicio informal de transporte. Y como la indicó Alejandro Gómez, alcalde encargado, esta situación también ha hecho que el personal de salud no pueda llegar a su lugar de trabajo, por lo que a algunos trabajadores les ha tocado doblarse en sus turnos.



Desde las secretarías de Cultura y Movilidad, junto a la empresa de transporte público, se adelanta la campaña 'No pares la vida', con el fin crear conciencia sobre el cuidado al sistema y también el impacto del constante bloqueo de vías sobre los bogotanos que tienen que movilizarse hacia su lugar de trabajo o residencia.