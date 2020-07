Ya no habría TransMilenio por la Séptima

Ahora sí, no iría TransMilenio por la Séptima. El fin de la nueva troncal se habría sellado con el retiro de los proponentes de la licitación, como anunció este jueves Caracol Radio. La adjudicación había quedado frenada hace un por varias instancias judiciales.



El Intituto de Desarrollo Urbano y la Alcaldía de Bogotá se negaron a pronunciarse ese mismo día y hasta las 9:30 a.m. de este viernes está programada una rueda de prensa.

Pero sí se tiene ya una de las primeras reacciones, la del exalcalde Enrique Peñalosa, quien promovió la obra durante su Alcaldía.



"Así hubiera un Metro al lado, la manera democrática y eficiente de usar el espacio vial es con un sistema tipo TM. En la Séptima no hay Metro; ni alternativa alguna distinta de TM. Decisiones políticas sin sustento técnico, que afectarán la vida de nuestra gente hacia el futuro", trinó el exmandatario en su cuenta de Twitter.

De estar totalmente sepultada la opción de TransMilenio por la Séptima, habría vía libre para la propuesta de Claudia López: un Corredor Verde. Sin embargo, , la actual administración no ha explicado en detalle qué significa ese corredor verde.



Este jueves, en un conversatorio de Bogotá Cómo Vamos, Diego Sánchez, director del IDU, aseguró que entre agosto y septiembre se conocería la propuesta, formulada con apoyo de consultores internacionales, para presentársela a la ciudadanía y comenzar un proceso de participación y socialización.



"Aquí no vamos a cometer el error de llegarle a la ciudadanía con una solución sin haberla contruído previamente", sostuvo Sánchez y luego, en otra declaración, parece confirmar que el punto final sobre la troncal está por darse "en el próximo mes vamos a cerrar el proceso judicial en su totalidad".



En la misma intervención, el director reconoció la importancia del corredor para la movilidad en el oriente de Bogotá: "(Allí) Se generan el 80 % de los orígenes y destinos de su viaje en la Séptima. Debe haber un sistema de transporte público, depende de los sistema de transporte pesado que van en la zona, me refiero al Metro". Es decir, que se determinaría el sistema tenieno en cuenta que en la Caracas ya habrá una línea de Metro Pesado y que, luego, habrá un Regiotram Norte.



Agregó, además, que el Corredor Verde dará prioridad a los peatones y a los ciclistas.



Noticia en desarrollo...

