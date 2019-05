IDU dice que sí ha cumplido con requisitos de ley para TM por la 7a

El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) respondió que el proyecto de TransMilenio por la carrera 7a ha cumplido todos los requisitos de ley. Esta afirmación se da luego de las respuestas que dio la Contraría Distrital al derecho de petición presentado por el Concejal y aspirante a la alcaldía de Bogotá, Hollman Morris en el que pide que este ente de control investigue los contratos de TransMilenio por la 7a.

7. Las irregularidades encontradas por la auditoría de la @ContraloriaBta sobre Transmilenio por la séptima NO fueron desvirtuadas por el IDU, lo que implica que quedaron en firme, por lo tanto debe suspenderse el proceso licitatorio. @petrogustavo pic.twitter.com/WZ9vm9OPbz — Hollman Morris (@HOLLMANMORRIS) 13 de mayo de 2019

Según el IDU “desde el 19 de octubre de 2018, antes de abrir el proceso de licitación pública IDU-LP-014 de 2018 para TransMilenio por la Séptima, la interventoría recibió y aprobó los estudios y diseños elaborados por el consultor. Posterior a esto, el IDU expidió las no objeciones correspondientes”.



Además para la fecha de apertura del proceso de licitación “la interventoría, las empresas de servicios públicos y entidades distritales ya habían aprobado los 14 componentes que hacen parte de los estudios y diseños, tal y como lo exige la ley”, describieron desde la entidad distrital.



Y agregaron “ni en la ley, ni en los requisitos internos, se exige que para dar inicio a un proceso de selección (licitación pública) se deba contar previamente con el acta de terminación del contrato de consultoría (estudios y diseños), en este caso la consultoría 1073 de 2016”.



Sobre los derechos de autor aseguraron son propiedad de la empresa contratante IDU. “Aunado a esto, la minuta de cesión de derechos de autor de los Estudios y Diseños de TransMilenio por la Séptima, se suscribió el 6 de diciembre de 2018, antes de la apertura del proceso de licitación de obra pública”.



Hay que tener en cuenta que la Contraloría de Bogotá señaló que el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) habría publicado los prepliegos para la contratación de TransMilenio por la carrera 7ª sin haber terminado los estudios y diseños y sin que estos tuvieran el visto bueno de la interventoría que certificará que estuvieran en fase III.



El concejal Hollman Morris dijo en un trino que la Contraloría, "de 14 productos (componentes) de los estudios de TransMilenio por la séptima solo encontró 2 productos aprobados en los diseños contratados y, a pesar de ello, abrieron licitación".

Según el documento emitido por la Controlaría Distrital, además de esto, el IDU no “ha suscrito la minuta de cesión de derechos de autor de los productos de la consultoría, situación que no permitiría al IDU la utilización de estos y mucho menos su publicación y modificación”.



La Contraloría igual advierte que aunque se trate de los prepliegos que pueden ser objeto de modificaciones esto podría generar sobrecostos, mayores cantidades de obras retrasos en la misma y sobrecostos adicionales al contratista por modificaciones de diseños.



El contralor Distrital, Juan Carlos Granados manifestó que "El IDU, su directora y todos los funcionarios que han actuado en este proceso, están hoy bajo la observancia de la autoridad disciplinaria, porque lo que se revisa es su conducta. En lo que tiene que ver a los recursos en esta obra no se han ejecutado, cuando se inicien a ejecutar, será la Contraloría General por que por poder preferente ellos van a auditar y a tomar decisiones", aseguró Granados.





Este informe se conoce días después de que la Contraloría General de la Nación anunció que inicia controles excepcionales a TransMilenio por la Séptima.



El alcalde Enrique Peñalosa manifestó en su momento que desde diciembre del año pasado el IDU solicitó a la Contraloría General de la República el acompañamiento en el proceso de licitación de TransMilenio por la 7a y otros proyectos.

Hay que tener en cuenta la adjudicación de esta obra estaba previsto para el pasado 2 de mayo pero luego de la recomendación que hizo la Procuraduría General de la Nación para que el proceso de suspendiera el IDU acató la recomendación y hoy este procesos esta suspendido.



A esto se suma la demanda que fue fallada por un juez a favor de los residentes del edificio Altos de la Cabrera, quienes argumentan que los dos puentes vehiculares que se construirán en la calle 85 con 7a perjudicarían su armonía y la cual hoy tiene frenado el proyecto.



REDACCIÓN BOGOTÁ

@BogotaET