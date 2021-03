TransMilenio podría recibir salvavidas del Gobierno Nacional

TransMilenio y los sistemas de transporte masivo de las ciudades capitales podrían recibir un salvavidas después del difícil año que atravesaron con una pandemia que afectó sus finanzas.



Este martes, luego de una reunión con el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, la alcaldesa Claudia López anunció que el Gobierno accedió a un acuerdo para el rescate de los sistemas.

“Lo que le hemos propuesto al Gobierno Nacional es un esquema en el que el Gobierno a través del Fome (Fondo de Mitigación de Emergencias), así como de ahí le ha dado subsidio a la nómina de empresas privadas, nos pueda dar un recurso de apoyo a los temas de transporte masivo. El ministro de Hacienda accedió a la propuesta, vamos a meter un artículo para poder financiar el déficit causado por el covid-19”, precisó López.



En este punto es clave recordar que, por el modelo de operación de TransMilenio, siempre habrá un ‘desfase’ entre los costos de operación y lo que al final se recibe por distintas fuentes de ingresos (entre las que están los pasajes): es decir, solo con los ingresos no se logra saldar el costo operativo. Por eso, esa diferencia que se genera siempre se zanja a través del Fondo de Estabilización Tarifaria.



Desde antes de la pandemia, ya TransMilenio llevaba un déficit. Sin embargo, con el covid-19, las restricciones, la disminución de pasajeros y los costos de mantener una operación al 100 % incrementaron la cifra. Solo en el último año, ese ‘hueco’ en las finanzas del sistema fue de 1,2 billones de pesos.



Desde mediados de 2020, se estaba a la expectativa de cómo podría saldarse esa ‘deuda extra’. Mientras se esperaba la respuesta a una solicitud elevada al Ministerio de Transporte y, luego, al Ministerio de Hacienda, TransMilenio reprogramó las vigencias futuras para el pago de provisión de flota y realizó ajustes operacionales para optimizar el uso de la flota que pudo funcionar a una ocupación máxima del 35 %, luego del 50 % y, finalmente, del 70 %.

Solo hasta ahora se sabe que será posible recibir un rescate a través del Fome; sin embargo, aún queda pendiente saber cuánto pondrá la Nación.



“Los alcaldes pedimos que el Gobierno nos financie el 70 % y nosotros cubrimos el 30 %; el Ministro propone un 50 - 50 . Lo importante es que hemos llegado a un acuerdo para salvar los sistemas de transporte masivo, para que sigan operando y prestando sus servicios y ya discutiremos qué tanto pone cada quién”, indicó López.



Por ahora no se tiene fecha de cuándo se dé ese acuerdo de porcentajes, a partir de cuándo aplicaría y cuánto dinero significaría. Mientras tanto, el déficit del sistema sigue creciendo y se suma un factor que lo pone en mayores aprietos: en 2021, la Alcaldía Mayor no subió el pasaje a TransMilenio ni al Sitp.



“El sábado pasado, desafortunadamente, el sistema masivo de Cartagena paró. En ese mismo riesgo está TransMilenio en Bogotá y los sistemas de transporte masivo de siete ciudades capitales. No podemos permitir bajo ninguna circunstancia que nos quedemos sin sistema de transporte masivo”, alertó la alcaldesa.



Ahora, además de la incertidumbre por cuánto pondrá la Nación, queda la pregunta de cómo Bogotá financiará su parte (y la del resto del déficit que traía desde antes del covid-19).



Las opciones de nuevas fuentes para subsidiar el sistema, en todo caso, deben ser aprobadas por el Concejo de Bogotá. Entre las opciones ha sonado de cobro por congestión, el parqueo en vía, entre otras.

Otros temas de la reunión

El encuentro con el Ministro no estaba previsto solo para concertar el rescate a los sistemas de transporte masivo. A mediados de marzo, la alcaldesa, en una entrevista publicada en EL TIEMPO, había dicho que iba a proponerle a Carrasquilla que se obtuviera un crédito por 50 billones de pesos para evitar aplicar IVA a la canasta familiar y para hacer un paquete de inversión para reaccionar al golpe económico del primer año de la pandemia.



Aunque no se sabe en qué terminó esta propuesta, no hay buenas señales. “Tenemos que lograr un acuerdo de Nación, no en todas las cosas estamos de acuerdo”, dijo López, como balance de la reunión.



En el encuentro también se tenía previsto poner sobre la mesa que a las ciudades capitales se les dejara el 100 % del recaudo de los impuestos verdes, que se modifique la base de la sobretasa a la gasolina y que de la sobretasa al ACPM se les transfiera el 100 % del recaudo.



Al final, no hubo anuncios concluyentes. Bogotá y las capitales están a la espera de qué se les podría conceder.

