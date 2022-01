Desde el próximo martes 11 de enero de 2022, el costo del pasaje de TransMilenio tendrá un aumento de $150 pesos, de esta forma, el valor en el componente troncal quedará en $2.650 pesos y el del zonal en $2.450. Sin embargo, algunos usuarios podrán seguir pagando el mismo costo que el año pasado.



El gerente de TransMilenio, Felipe Ramírez explicó que el aumento no se realizará a los grupos poblacionales más vulnerables: adultos mayores, personas en condición de discapacidad y aquellos que actualmente están siendo subsidiados por el SISBEN.



"La tarifa diferencial sigue para los adultos mayores de 62 años y personas con un puntaje inferior a 30.56 en el SISBEN (y su equivalencia en la nueva metodología SISBEN IV), y los subsidios a personas en condición de discapacidad", puntualizó en un comunicado el sistema de transporte masivo TransMilenio.



Además, las personas que tengan la tarjeta personalizada 'TuLlave' podrán seguir realizando transbordos de 0 a 200 pesos entre buses zonales y troncales desde que se mantenga una validación de 110 minutos desde el pago.



Cabe recordar que desde marzo de 2020 no se realizaba un aumento en la tarifa de TransMilenio por los efectos negativos de la pandemia en la económica. En ese sentido, Ramírez asegura que actualmente se hace necesario efectuar un incremento anual en la tarifa por la inflación y para poder asumir el aumento en el salario de los más de 30.000 trabajadores que tiene el sistema de transporte masivo.

Moverte por Bogotá es mucho más fácil con TransMilenio. Por eso queremos recordarte que a partir del 11 de enero de 2022, la tarifa que regirá en el componente troncal será de 2650 pesos mientras que en el zonal será de 2450 pesos. #BogotáEstáMejorando con movilidad sostenible pic.twitter.com/lCD5VtzkID — TransMilenio (@TransMilenio) December 31, 2021

