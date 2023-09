El TransMilenio es el sistema de transporte masivo en Bogotá y el epicentro de miles de hechos insólitos e incómodos. Se ha convertido en el escenario de miles de cantantes e incluso en el camión de trasteo de otros.



Lo cierto es que en los articulados de TransMilenio ya es cotidiano que las personas se paren a cantar, bailar o vender.



No obstante, hay usuarios que están en desacuerdo con esto y terminan demostrando su inconformidad. De hecho, en redes se registró una nueva pelea entre un cantante y un pasajero, la cual se volvió viral y abrió un debate.



De acuerdo con el video, un usuario del sistema estalló contra un cantante debido a que su bafle estaba con un volumen muy alto.



"Estoy sin trabajo por su culpa (...) No pude hablar por teléfono por su culpa", se escucha decir molesto al pasajero de Transmilenio.



A lo que él cantante le respondió: “¿Qué le pasa a usted? Aprenda a respetar".



El corto video dejó un sinnúmero de reacciones que incluso han causado polémica.

El debate en redes sociales

Después de que se compartió y viralizó el video, se abrió un debate en redes sociales.



Algunos critican la actitud del pasajero y otros señalan que tenía toda la razón para molestarse.



Los comentarios a favor del pasajero fueron: “El pasajero tiene toda la razón, esos volúmenes tan altos y en un recinto tan cerrado y reducido, desesperan a cualquiera”, “felicidades al pasajero, esa gente no entiende que no a todos les gusta” y “De acuerdo con el pasajero”.



No obstante, algunos opinaron a favor del cantante: “Entonces cómo hacemos nosotros los costeños con tanta música, jajaja, cachacos tenían que ser”, “es un trabajo honorable, por supuesto” y “cada quien se rebusca la vida como quiere”.

Otra pelea en el TransMilenio que se volvió viral



El pasado 13 de febrero se volvió viral una pelea entre dos mujeres por un asiento. Según se logra ver en el metraje, una mujer estaba sobre otra reclamando por una silla.



Dos patrulleras de la Policía Metropolitana de Bogotá se subieron al articulado para dialogar con las viajeras.



A pesar de que las patrulleras se subieron, la situación seguía igual, las mujeres seguían discutiendo.

GERALDINE BAJONER VÁSQUEZ

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

