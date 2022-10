El sistema de transporte TransMilenio moviliza a diario a millones de bogotanos. Dentro de los buses ocurren un sinfín de situaciones -algunas jocosas, inéditas y otras trágicas-. Por ejemplo, se ha vuelto costumbre que pasajeros difundan en redes sociales los particulares emprendimientos de vendedores ambulantes, pues no solo ofrecen comidas, sino hasta ratas para consentir.

En esta ocasión, se convirtió en tema de conversación en internet una pareja que fue captada durmiendo plenamente. Como se dice de manera coloquial, estaban ‘arrunchados’ mientras se transportaban en uno de los articulados.



Según el video conocido, descansaban en el piso justo en el área destinada para las sillas de ruedas o para las personas con dificultades de movilidad.

(Le recomendamos: Consentir ratas 'suavecitas': emprendimiento que hombre tendría en TransMilenio).

“Quédate con quien no le dé pena dormir contigo en TransMilenio”, escribió el usuario de la red TikTok, quien compartió el metraje que ya supera las 200 mil reproducciones.

Desde comentarios en tono de burla hasta de reclamo se pueden leer en la plataforma.



“Ellos no se pelearon por una silla para dormir. ¿Si ven?”, “a eso lo llamo personas con autoestima alta con carácter y criterio”, “puede que sean personas en situación de calle”, “eso no se debe permitir, es un bus, no irrespeten”, son solo algunos de los mensajes.

Por el momento, el sistema de transporte masivo no se ha referido al caso. Las normas de TransMilenio no especifican este tipo de conductas, como dormir en el piso, solo hay un apartado en el que se indica que está prohibido sentarse en “escaleras, pisos de los buses, cabinas, estaciones o paraderos; esto genera incomodidad, dificulta el paso de los demás usuarios y puede ocasionar un accidente”.

Eso sí, los sujetos reposaban en un área preferencial para sillas de ruedas que están acondicionadas para que los pasajeros viajen con seguridad. Es decir: habrían obstruido la movilidad de los usuarios.

(Puede leer: Cantante de Monsieur Periné denuncia haber sido víctima de robo en aeropuerto).

Robo de elementos del sistema

En paralelo, TransMilenio se pronunció en las últimas horas para rechazar el hurto de algunos elementos, pues se difundió en redes el video de una persona llevándose las rejillas de la estación de la calle 26 con avenida Caracas.

Pasaron de robarse las placas de las rutas a robarse hasta el techo, grabaron a este angelito desvalijando las estaciones de Transmilenio pic.twitter.com/FZv13tyZuN — Chismes Colombia (@ChismesCol) October 26, 2022

“Cámaras de Seguridad de nuestro Sistema detectaron a una persona hurtando infraestructura. Gracias al trabajo conjunto con @PoliciaBogota se recuperan láminas. El habitante de calle huyó y está siendo buscado por las autoridades”, puntualizaron.

También puede leer:

- Terror en pleno vuelo: avión queda con motor y ventanas rotas por tormenta.

- Andrea Valdiri exhibe chats sobre Epa Colombia: 'Ya no me interesa tu amistad'.

- Juliette Pardau contó que recibió comentario xenófobo en redes sociales.

- Jorge Rausch responde a crítica de 'youtubers': 'No sé si no tienen el paladar'.

Tendencias EL TIEMPO