Quienes quebranten las reglas y accedan al servicio de transporte masivo sin pagar, al igual que quienes no lleven el tapabocas exigido o tengan un mal comportamiento en la vía pública, podrán recibir las multas correspondientes con un servicio a la comunidad.

La idea hace parte del programa de la Secretaría de Gobierno ‘Juntos Nos Reconciliamos’, que busca que las personas no tengan que endeudarse por sus acciones y cumplan con un castigo diferente y de mayor impacto en su comunidad.

Ahora se podrán pagar esas multas con el Distrito haciendo servicio comunitario en la ciudad, con trabajos como pintar parques o colegios, ayudando a arreglar andenes, limpieza o trabajo de gestión en el mismo Transmilenio.



Imagen de colados en las estaciones de TransMilenio de Soacha Foto: Daniel Arévalo - City Tv

Las personas con comparendos por malos comportamientos en Transmilenio deben pagar el pasaje a la empresa y después podrán acceder a las actividades de trabajo comunitario.

Desde ya se puede acceder a la página web se la Secretaría de Seguridad o de Gobierno (www.gobiernobogota.gov.co). También puede ir a los Supercade de la ciudad o a través de la línea de WhatsApp para ser parte del programa.



“Claro que todos nos podemos equivocar, pero en Bogotá queremos fortalecer la confianza de la gente. Es importante que la comunidad reflexione y nos ayude a construir una ciudad en donde primen la convivencia y la tolerancia, pero sin dejar de lado el resarcimiento de las faltas porque aquí a los infractores tan solo se les está cambiando una sanción económica por la enseñanza que siempre deja una sanción social”, señaló Felipe Jiménez, secretario Distrital de Gobierno.



Infracciones que pueden aplicar a la campaña

-Incumplir las medidas sanitarias durante las cuarentenas decretadas en la pandemia (Ej. no portar tapabocas, no guardar el distanciamiento, violarlas restricciones a la movilidad, etc.).



-Ocupación indebida del espacio público.

-No recoger las heces de los animales de compañía en espacios públicos o zonas comunes.



.Comportamientos inadecuados en el transporte masivo Transmilenio (Ej. salir por puertas no aptas, evadir el pago del pasaje, etc.). En este caso, para los evasores de Transmilenio, aunque la multa económica por la infracción se cambia por trabajo comunitario, es obligatorio el pago del pasaje (o pasajes) que evadió, como parte de un acto simbólico y de reparación con el sistema y la ciudad.



