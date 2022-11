Una joven de 17 años compartió en las últimas horas en sus redes sociales la denuncia de un caso de abuso sexual que sufrió en una estación de TransMilenio de Bogotá. La menor contó además las dificultades que ha vivido para iniciar un proceso legal por lo que le sucedió.

La joven, a través de un video en su cuenta en Instagram, narró los hechos que le ocurrieron el 31 de octubre en la estación La Castellana, luego de descender de la ruta B12 del sistema de transporte masivo.



"Vi que un señor se bajó en la misma estación y empezó a mirar a todos lados. Procedió a sacar algo de la maleta y yo lo que hice fue intentar caminar más rápido porque la estación estaba totalmente vacía, no había un solo policía o celador", inició contando la menor en su relato.



Seguido a esto, la menor de edad contó que el hombre corrió tras ella y la amenazó con un cuchillo y le exigió que le entregara todo, además de esculcar su cuerpo. Ella, según relató, se quitó el bolso que llevaba y se lo entregó. Sin embargo, al victimario no se detuvo allí y empezó a decirles cosas obscenas.



"Yo entré totalmente en shock y no pude responder absolutamente nada. Quedé sumamente pasmada por todo lo que estaba pasando. Él procedió a halarme de la mano para sacarme de la estación", narró.

Estación de TransMilenio. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

Tras sacarla de la estación con amenazas, la joven recuerda que el hombre le quitó su celular (que tenía escondido en su cuerpo) y la llevó detrás de la estación, donde "se bajó los pantalones mientras me amenazaba y me obligó a realizarle sexo oral".



Sin embargo, la menor cuenta que fue gracias a dos hombres que transitaban por el lugar, y que la auxiliaron, que pudo salir a salvo de la situación.



"Dos muchachos que pasaban vieron algo raro y se acercaron, a lo que el señor procedió a irse corriendo. Ellos me auxiliaron, me prestaron un celular. Me acompañaron hasta donde iba a encontrarme con mis amigas", contó.



En cuanto al agresor, la menor explicó que los hombres que la auxiliaron intentaron buscarlo en la zona, pero no lo encontraron. "Tiene muchas características de ser un habitante de calle. No me acuerdo mucho de su rostro, solo sé que tenía barba e iba vestido de azul", añadió.

Revictimización durante proceso judicial

Nataly Castro, madre de la menor, le narró a EL TIEMPO los difíciles momentos que han vivido desde el abuso para interponer una denuncia ante las autoridades y cómo solo han recibido ayuda desde que el video de la joven se viralizó en redes sociales.



"Cuando me enteré yo llamé primero al 123 para que me asesoraran sobre qué debía hacer. Me preguntaron que si los hechos estaban pasando en el instante, le respondí que no y lo único que me dijeron era que tenía que comunicarme al 195 y ahí me podían dar información. Llamé ahí y no hubo respuesta, no contestaron nunca. Llamé también a TransMilenio y me sonaba que estaba fuera de servicio", recuerda Nataly sobre los primeros minutos tras enterarse de lo que sufrió su hija.



Al día siguiente, la mujer se contactó con un abogado para recibir asesoría y este le aconsejó que fueran a una URI, por lo que acudieron este martes 1 de noviembre a la que está ubicada en Puente Aranda.



"Cuando llegamos nos dijeron que como ella es menor de edad ahí no podían recibir la denuncia, que tocaba en la 30 con 12. Nos dirijimos hacia allá y tampoco nos recibieron la denuncia que porque era hasta las 5:00 de la tarde, pero que además teníamos que volver a la URI donde estuvimos primero que porque el que había cometido el crimen era un mayor de edad", narró la madre.



Pero las vueltas de un lado a otro y la falta de información y asesoría no fueron lo único que tuvieron que padecer madre e hija en su intento por interponer una denuncia, pues cuando finalmente lo lograron, la menor recibió preguntas como si sabía el nombre y apellido de la persona que la había abusado.



"Son preguntas irrelevantes. Cómo va a saber el nombre y apellido de esa persona, por Dios. Mi hija salió corriendo y llorando. Después de eso decidimos que ella lo compartiera en internet".



Tras compartir su caso en Instagram en la noche del martes, la madre asegura que su hija por fin empezó a recibir atención por parte de las autoridades y fueron contactadas por la Secretaría de Salud de la ciudad y la Policía.



"Ya la Sijín se está encargando de la denuncia. Vía Instagram también TransMilenio se comunicó con nosotros para darle su apoyo".



Por último, la mujer envió un mensaje a las autoridades para que el caso de su hija no quede en al impunidad: "Para uno como mamá es difícil imaginarse todo lo que pasó tu hija. El dolor, la impotencia de que no pueda salir tranquila a la calle. Mi hija tiene miedo de volver a montar en TransMilenio, y así como ella hay muchas más niñas que la justicia no está escuchando, no les pone cuidado. El llamado es a que nos ayuden".





