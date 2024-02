TransMilenio informó que dejará de instalar torniquetes 'anticolados' por el momento

Los torniquetes anticolados de TransMileno han sido tema de debate y foco de la atención de los ciudadanos en los últimos meses, pues se ha evidenciado que hay usuarios que se las han ingeniado para seguir evadiendo el pago del pasaje y otros quienes se quejan por su incomodidad a la hora de cruzarlas.



Entre tanto, al respecto de esta estrategia, María Fernanda Ortiz, gerente de TransMilenio, expresó que siguen evaluando la eficacia de las medidas adoptadas y que por ahora no se instalarán más torniquetes de este estilo.

Por ahora no vamos a instalar más en estaciones existentes FACEBOOK

TWITTER

Ortiz informó que no está en los planes del Sistema instalar nuevos torniquetes piso a techo, pues evaluarán la medida con los que ya se encuentran en las estaciones.



"Por ahora no vamos a instalar más en estaciones existentes. Es una medida de la que estamos revisando su efectividad", dijo Ortíz al medio Caracol Radio.



Además, señaló que su plan por el momento es apostarle a la cultura ciudadana con el fin de tratar de fondo el cambio de comportamiento de los usuarios que no pagan por usar el servicio.



"En cuanto a la estrategia antievasión es muy importante que nosotros podamos contar con el compromiso de la ciudadanía con el pago del tiquete. Hemos pensado en hacer mucho trabajo de cultura ciudadana", expresó la Gerente al medio citado.



(Lea también: Cronología de caso de sicariato en Parque de la 93: relato en video del crimen).

Facebook Twitter Linkedin

Nuevos torniquetes en TransMilenio. Foto: Milton Díaz / EL TIEMPO

Por otro lado, al respecto al número de colados, la funcionaria explicó que las cifras en medio de pandemia llegaron a una evasión ubicada en el 30 %, mientras que para finales del año pasado, la evasión llegó al 15 %.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Lea también: