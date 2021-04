Así funciona TransMilenio hoy 30 de abril

El sistema TransMilenio inició operación en su horario habitual a las 4 a.m. y a la hora reporta normalidad, pero de las 139 estaciones que tiene el sistema, 19 estarán sin servicio por "no brindar condiciones de seguridad para los usuarios y la operación", tras la afectación de los dos últimos días.

Entre el 28 y 29 de abril 80 estaciones han presentado afectaciones por vandalismo y un total de 1.579 vidrios fragmentados, cuyo reemplazo se estima costará más de 1.200 millones de pesos. Las verificaciones de los daños al sistema continuarán hoy.



Vehículos inoperativos troncal



De un total de 2.357 buses troncales que tiene el sistema, 262 tuvieron algún tipo de afectación durante los dos últimos días (28 y 29 de abril). De estos, 6 buses rojos no saldrán a operar por daños al inicio de la operación.



Vehículos inoperativos zonal



De los 6.200 buses que tiene el componente zonal del SITP, 95 tuvieron algún tipo de afectación durante los dos días (28 y 29 de abril). De estos, 27 buses hasta el momento no podrán operar por daño. Los buses que no pueden salir a circulación afectan la operación de una o varias troncales del Sistema.

Estaciones con afectaciones

Troncal Caracas

1. Calle 40 Sur

2. Fucha

3. Hortúa

4. Socorro

5. Restrepo



NQS

6. General Santander

7. NQS Calle 30 sur

8. NQS Calle 38 Sur



Eje Ambiental

9. Museo del Oro



Américas

10. Biblioteca Tintal

11. De La Sabana

12. San Façon- kr. 22

13. Transversal 86

14. Patio Bonito



Calle sexta

15. Tygua - San José

16. Guatoque - Veraguas



Soacha - NQS sur

17. San Mateo



Calle 26

18. Centro Memoria



Carrera 10

19. San Diego



Afectación - 29 de abril



- Buses vandalizados del componente troncal: 47

- Buses zonales afectados: 35

REDACCIÓN BOGOTÁ

