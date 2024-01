Así operará Transmilenio este puente festivo del Día de los Reyes Magos, en Bogotá

Para este puente festivo del Día de los Reyes Magos, TransMilenio no presenta novedades en su operación. El sistema troncal de TransMilenio funcionará en su horario habitual:

Sábado 6 de enero de 2024: De 4:00 a.m. a 11:00 p.m.

Domingo 7 de enero de 2024: De 5:00 a.m. a 10:00 p.m.

Lunes festivo 8 de enero de 2024: De 5:00 a.m. a 10:00 p.m.

Teniendo en cuenta que los buses del SITP no inician o terminan operación a la misma hora, es recomendable que consultes la aplicación TransMiApp, donde encontrarás la información detallada de los diferentes servicios que cubren la ciudad.

¿Cómo puedo planear mi viaje en TransMiApp?

Una vez ingreses a la aplicación, da clic en Planea tu viaje.

Luego, escribe tu punto de origen y destino.

De ese modo, la aplicación te dará las mejores opciones de rutas que te sirven para completar tu recorrido y otros detalles útiles.

REDACCIÓN BOGOTÁ CON INFORMACIÓN DE TRANSMILENIO