Día sin IVA: así funcionará TransMilenio durante la primera jornada de 2021

La Alcaldía de Bogotá determinó que durante la jornada del primer día sin IVA, TransMilenio tendrá horario extendido.



En cuanto a los establecimientos comerciales, se exigirá el uso de tapabocas y se deberá cumplir con el control de aforos. Además, se pondrán puntos de vacunación en los Centros Comerciales.

Según Aníbal Fernández de Soto, secretario de Seguridad de la capital, Transmilenio tendrá un horario especial hasta medianoche, puesto que el comercio de la capital estará activo hasta altas horas de la noche.



La idea del Distrito es llevar un día con medidas sanitarias previniendo nuevos contagios de covid-19, pero impulsando la reactivación económica de la ciudad.



(Lea también: Parqueo en vía: nuevos detalles del cobro y en qué casos se usará el cepo)

Las reglas del primer día sin IVA

Los gremios del comercio aseguran que las reglas del primer día sin IVA son:



- Si el precio de los objetos como (artículos electrónicos, ropa y electrodomésticos), es mayor al límite fijado con el descuento, no aplica con los beneficios del día sin IVA.



- Los artículos de tecnología y los electrodomésticos no podrán sobrepasar los 2'904.640 pesos.



- La ropa, las gafas, morrales, bolsos, que cuesten más de 726.160 pesos no tendrá el descuento.



- Todos los artículos deportivos, balones, trajes de baño, bicicletas no podrían costar más de 2´904.640 pesos, para recibir el descuento.



(Le puede interesar: Condenan a 22 años de prisión a exdirector de extensión de la Distrital)



- En los útiles escolares el tope para aplicar el ahorro es de 181.540 pesos.



- Los juegos didácticos, patinetas y juguetes tendrán descuento si valen menos que 363.308 pesos.



- Para el sector agropecuario, solo tendrán descuento los productos que cuesten menos de 2´904.640 pesos.

Más noticias

- Distrito evalúa cambiar puentes peatonales con cruces a nivel



- Los productos de Cundinamarca que se exhiben en Agroexpo



- ¡Agéndese! Habrá Jardín Botánico nocturno este viernes