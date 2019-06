¿Cómo les fue a los nuevos buses de TransMilenio en su primer día?

El subgerente técnico de TransMilenio Felipe Ramírez, dio un balance del primer día de operación de la nueva flota del sistema. El funcionario afirmo que los 336 buses nuevos de TM que circularon este lunes por distintas troncales de Bogotá, sumaron 85.000 kilómetros recorridos y cerca de 500.000 pasajeros transportados.

Una de las imágenes más llamativas de la jornada fue la reportada en redes sociales por algunos usuarios. En ella se ve a un grupo de personas bajando por las puertas principales de un bus, que esta estacionado en medio de la vía. TransMilenio se refirió a este incidente y explicó el motivo del inconveniente.

"Sobre los dos eventos que se presentaron este lunes queremos dejar claro que esto no corresponde a ningún tema mecánico y que no representan un riesgo para la seguridad de los usuarios. Tuvimos dificultades con las puertas de los buses porque algunos usuarios se recostaron sobre ellas y como estamos en una etapa de ajustes, el sensor estaba un poco más sensible de lo normal", señaló Ramírez.



El funcionario de TransMilenio añadió que por esta razón los buses tuvieron que ser detenidos en el momento y que pese a estos dos eventos puntuales, durante el día "la confiabilidad fue del 99 %, lo que superó las expectativas en esta etapa de transición".



Sobre este aspecto, Ramírez puntualizó que realizarán los ajustes pertinentes para evitar de nuevo esta situación. "Esta noche estaremos trabajando con el concesionario, pero serán ellos los que tendrán que hacerse cargo de la situación", señaló.



Por último, el funcionario destacó que el 80 % de las estaciones ya cuentan con puertas para biarticulados. "De las 146 estaciones tenemos solo un 20 % sin puertas para biarticulados. Estás adecuaciones empezarán próximamente".

Los articulados a gas

Sobre los nuevos buses de TransMilenio a gas que empezarán a rodar por la ciudad, la empresa confirmó que 140 articulados llegarán a partir del 1 de julio al patio del Portal del Norte. Vea aquí el cronograma de entrada de los nuevos buses de TransMilenio.

REDACCIÓN BOGOTÁ

@BogotaET

EL TIEMPO