En entrevista con EL TIEMPO, Orlando Santiago Cely, gerente de TransMilenio, habló sobre los retos para enfrentar los hechos de inseguridad, los colados y el déficit financiero que tiene el sistema.



(Lea también: ¡Pilas! Estas son las 50 estaciones de TransMilenio más peligrosas).

Más allá del refuerzo policial, ¿qué va a hacer TransMilenio para mejorar la seguridad?



Desde la primera semana de diciembre graduamos a nuestros 1.500 policías profesionales patrulleros. De estos se asignaron cerca de 1.000 al sistema, triplicando el número de policías pendientes de la operación del transporte público. No solo estamos atendiendo las estaciones del servicio troncal, sino que empezamos una estrategia para atender el servicio zonal mediante priorización de tramos críticos.



Entonces los ciudadanos empezaron a ver mayor presencia de la policía en nuestras estaciones troncales y también en ciertos lugares de Bogotá. Empezamos a atender en las vías, en las calles e ingresando a los buses para acompañar a los usuarios en el servicio, es la estrategia de triplicar la policía, que comenzó en diciembre.

¿Esto incluye las cámaras de vigilancia?



Sí. Hoy tenemos 1.100 cámaras en funcionamiento. Antes veíamos que prevenir situaciones no era tan fácil porque tener 1.100 ojos al mismo tiempo vigilando cada una de las cámaras era difícil. Entonces este año implementamos un desarrollo tecnológico creado y desarrollado por TransMilenio que se llama el Sidest. Este programa, mediante inteligencia artificial, hace un monitoreo de todas las cámaras las 24 horas. Cuando detecta una situación de peligro da una alerta a nuestro centro de control. Esa cámara identifica esa alerta e inmediatamente damos aviso a la policía, que si está en la estación, llega directamente al vagón donde está sucediendo; si no, se desplaza rápidamente. Eso nos ha permitido prevenir casos de violencia, hurtos, todo tipo de situaciones. Tenemos previsto en el 2023 duplicar el número de cámaras en todo el sistema.

¿El sistema estará en los buses viejos del componente zonal?



Todos los buses nuevos que están ingresando por renovación vienen ya con este sistema de cámaras y estamos identificando buses que todavía tienen vida útil remanente para empezar a implementar cámaras en ellos, pero también están aquellos en los que no vale la pena invertir porque pronto se van a cambiar.



(Le recomendamos: Exclusivo | Video del momento exacto cuando asesinan a joven en TransMilenio).

Facebook Twitter Linkedin

Este año se implementará un desarrollo tecnológico desarrollado por TransMilenio llamado Sidest. Foto: Daniel Arévalo - City Tv

¿Cómo van las cifras de colados?



Infortunadamente, después de la pandemia ha crecido más de lo que debería. La cifra que tenemos de nuestra última evaluación se acerca al 29 por ciento de evasión. Lo que tenemos que evitar es que ese tema de la evasión se nos vuelva una cultura de la evasión. Y hoy, si bien hay un 29 por ciento que lo hace, hay un 71 por ciento que no lo hace porque cree y sabe que eso no es un comportamiento de cultura ciudadana.



Hay otro elemento importante y es que las personas entiendan que cuando le hacemos seguimiento a la operación programamos los servicios en función de la demanda y esta se mide a través de nuestros ingresos.



Cuando tenemos una evaluación, no sabemos cuánta es la demanda diaria, entonces TransMilenio ha hecho una programación de los servicios con información más un porcentaje de incertidumbre. Eso, en algunos casos, puede deteriorar la prestación de servicio porque si en una estación ingresa el doble de las personas que tenemos cuantificado, no es fácil programar un servicio con una incertidumbre del 50 por ciento.

¿Y qué van a hacer?



Facebook Twitter Linkedin

Cerca del 29 por ciento de los usuarios del sistema no pagan su pasaje. Foto: Néstor Gómez. Archivo EL TIEMPO

Sabemos que la seguridad y la evasión van de la mano. Por eso, lo primero es duplicar nuestro personal de TransMilenio para acompañar a los usuarios. También se tiene previsto vigilar el ingreso a las estaciones. La policía tiene como tarea, además de vigilar los problemas de inseguridad, imponer comparendos a las personas que ingresan sin pagar. Los identificamos, se los reportamos a la policía y la policía tiene la obligación de imponer comparendos



Lo segundo, sabemos que nuestra infraestructura está vulnerable a las situaciones que se presentan de evasión, entonces en infraestructura tenemos previsto para el 2023 implementar este nuevo sistema de puertas, al que se le ha metido tecnología y análisis en función del mal uso que se viene dando. Con esa estrategia implementamos un nuevo sistema de puertas más robusto físicamente y con unos motores mucho más potentes. Ya no van a ser vidrios, van a ser láminas microperforadas que ayudan a resistir los efectos de cualquier tipo de vandalismo. Confiamos en que durante el 2023 genere mayor efectividad para que las puertas abran y cierren solo cuando el bus llega.

¿Cómo va este proceso?

Ya comenzamos la implementación de estas puertas. Están en fase de prueba en cada una de las estaciones. Priorizamos, por supuesto, las estaciones que tienen más situaciones de problemas de ingreso por las puertas, que son las de la avenida Caracas. Entonces, en este momento están en obra seis, lo que esperamos es que las próximas semanas, después de esta fase de pruebas, podamos ponerlas en operación permanente 24 horas.

¿Han funcionado?



Hoy las estamos probando por horarios, entonces muchos de los usuarios han visto cómo funcionan. Han intentado que no cierren, peros se les cierran. Hasta ahora las pruebas han sido satisfactorias.

¿Y los torniquetes?



Empezamos a probar estos torniquetes de piso a techo, que se implementaron primero en el sistema TransMiCable, luego lo implementamos como piloto en la estación Santa Lucía y nos ha funcionado. En términos estéticos no pareciera ser el más transparente, pero en realidad sí es el más efectivo para evitar estas situaciones de mal uso.

¿Cuándo se van a implementar en todo el sistema?



Tenemos previsto empezar a implementarlos a mitad de año de manera masiva. Quisiéramos que estos elementos estuvieran en stock y que fuera simplemente pedirlos, pero toca fabricarlos y tarda un tiempo. Desde el punto de vista de infraestructura, vamos a continuar con estas barreras perimetrales que hemos implementado en algunas estaciones.

La remuneración de los contratistas de las puertas va a estar atada a su efectividad...



Exacto, esto sigue en pie. Este fue un proceso licitatorio y desde la licitación estaba claro ese nivel de servicio que les íbamos a exigir a los contratistas. Ellos aceptaron el contrato, se presentaron y quedó plasmado en cada uno de los dos contratos que tenemos actualmente. Ambos tienen este requisito, lo cual, desde el punto de vista monetario, de alguna manera ya nos dice que la evasión va a bajar por las puertas sí o sí, porque si la evasión no baja, el contratista tendrá que responder.

Facebook Twitter Linkedin

En infraestructura, para el 2023 se busca implementar este nuevo sistema de puertas. Foto: Mauricio León / EL TIEMPO

Tengo entendido que ese nivel máximo no puede superar el 2,51 por ciento...





Cada contratista tiene un valor distinto, pero todos están cercanos al 3 por ciento.

¿Con los torniquetes pasaría lo mismo?

Ese lo estamos haciendo con nuestro contratista de recaudo actual, entonces no es un modelo de un nuevo contratista haciéndonos la tarea, sino con el mismo contratista que tenemos del recaudo. Le cambiamos el tipo de torniquete, pero allí casi no es necesario en función de que la evasión por los torniquetes realmente no es sencilla. Con un control menor podemos disminuir la evasión.

¿Qué tanto tienen que ver los colados en la subida de la tarifa?

Para el análisis del incremento de tarifa, lo primero es un análisis del costo de operación, a eso lo llamamos tarifa técnica. Ahí tenemos variables como cuántos kilómetros recorremos, cuántos buses necesitamos, y hay un elemento clave que es el incremento y el valor de los insumos. Todas las variables macroeconómicas son el elemento clave para saber cuánto cuesta además operar. En realidad es más el efecto de los incrementos de los elementos macroeconómicos lo que nos lleva a aumentar la tarifa.

¿Y qué tanto influyen en el déficit?



Si ese dinero ingresara, pagaría la operación directamente. Entonces, digamos, casi que uno puede decir que es una matemática directa. Si solo es el 71 por ciento, yo solo lo programó para ese 71 por ciento. Esa es la importancia de que seamos conscientes de que cuando vemos a una persona evadir nos está robando a todos porque todos pagamos la prestación del servicio.

¿Y qué otros factores influyen?



Yo diría que es la suma de todo. En el mundo, el transporte público generalmente es subsidiado, eso es el Fondo de Estabilización Tarifaria, un subsidio. Lo que pasa es que todos los fenómenos que se presentan, sobre todo la evasión, hacen que prestemos un servicio que no tiene una remuneración. Entonces, el Fondo de Estabilización Tarifaria no solo paga la evasión, paga todo lo que cuesta operar, todo lo que no se incrementa en la tarifa del usuario, pero si se incrementa la tarifa técnica, lo cubre un fondo de estabilización tarifaria.

¿Los recursos que dio el gobierno anterior qué tanto ayudaron?



En el 2022 llegaron cerca de 730.000 millones de pesos en aportes de la Nación, que permitieron fondear el Fondo de Estabilización Tarifaria. Este año estamos en conversaciones con el Gobierno nacional para ver, no solo Bogotá, sino todo Colombia, los aportes que van a dar a los fondos de estabilización tarifaria. Estamos esperando el valor final.

¿Esto no es un problema para los operadores?



Si le pido a un operador que preste este servicio, le tengo que pagar por ese servicio. De esa manera les hemos logrado garantizar a nuestros operadores que lo que ellos prestan yo se lo remuneró. Pero al mismo tiempo ellos son conscientes de los otros efectos que tiene la evasión y han venido acompañándonos en buscar soluciones para disminuirla.



CAMILO CASTILLO.

REDACCIÓN BOGOTÁ