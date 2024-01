TransMilenio solo podría operar hasta octubre de 2024 en Bogotá: ¿cuál es la solución?

¿Hasta cuándo aguantan las finanzas de TransMilenio? Esta es la pregunta que desde hace varios años se han hecho el Concejo y la misma Administración Distrital, pues el Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) tiene un déficit de alrededor de tres billones de pesos que ha venido aumentando exponencialmente.



Esta suma es conocida como el Fondo de Estabilización Tarifaria (FET), que se deriva de la diferencia entre lo que se recauda en pasajes (aproximadamente tres billones) y el costo de la operación (seis billones).

Para saldar este ‘hueco’, el Distrito ha creado distintas fuentes de financiación como lo son el pico y placa solidario y las zonas de parqueo pago. Además, en el presupuesto de 2024 aprobado por el Concejo se destinan 2,25 billones de pesos para el SITP.



Así ha aumentado el Fondo de Estabilización Tarifaria (FET) a través del tiempo. Foto: Alcaldía de Bogotá

A esto se debe agregar el aumento de la tarifa que se suele realizar todos los años, pero que por supuesto golpea el bolsillo de los bogotanos. Para este año se planteó que quedaría en 3.100 pesos, tanto en el componente zonal (buses azules) como en el troncal (buses rojos); sin embargo, aún no se ha oficializado.

Si la ciudad no recibe este dinero, el sistema queda desfinanciado en octubre, tendría que parar, a menos que el Concejo apruebe recursos adicionales

Pero aun con todos estos esfuerzos, para Darío Hidalgo, experto en movilidad y profesor de la Universidad Javeriana, no existen suficientes recursos para saldar la deuda, por lo que la ayuda del Gobierno Nacional, que para este año se calcula que será de 825.000 millones de pesos, se vuelve fundamental para la continuidad de la operación.



“Si la ciudad no recibe este dinero, el sistema queda desfinanciado en octubre, tendría que parar, a menos que el Concejo apruebe recursos adicionales o se encuentre otra manera de cubrir ese monto”, afirmó el experto, quien, además, dijo que si no se subiera la tarifa este año, el SITP no podría seguir funcionando en agosto.

En agosto del año pasado se lanzó la alerta a la ciudadanía de que la operación podía frenarse. Foto: Mauricio León / EL TIEMPO

Hidalgo recalcó que el apoyo de la Nación está descrito en el Plan Nacional de Desarrollo, donde dice que “las ciudades que tienen sistemas de transporte masivo pueden recibir apoyo del Gobierno Nacional para financiar parcialmente los equipos de cero y bajas emisiones”.

De hecho, en agosto del año pasado se lanzó la alerta a la ciudadanía de que la operación podía frenarse. Un mes después, la Nación aportó un poco más de 618.000 millones de pesos para garantizar que el sistema de transporte de los bogotanos funcionara el resto del 2023.

Pero ahora, otra vez en la carrera contra el reloj para que no se agoten los recursos, este tema es todo un reto para la nueva administración, que deberá articular un diálogo con el gobierno de Gustavo Petro con el fin de buscar el sostenimiento de TransMilenio. Paralelo a esto, para expertos, concejales y la misma ciudadanía, existen puntos del sistema que se deben mejorar.



¿Qué ha dicho Galán?



Con respecto al pasaje, el nuevo alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, recalcó, recién posesionado, que el aumento ya estaba definido por el Concejo, aunque aseguró que se estaban evaluando algunos temas antes de anunciar formalmente el incremento.

Pero, tres semanas después, ¿por qué no se ha dado la noticia? Según Hidalgo, una de las razones por las que se ha tardado el Distrito es la posesión de la nueva secretaria de Movilidad, Claudia Díaz, quien se espera que llegue la próxima semana para firmar el decreto.

Ahora bien, Galán, en una entrevista que le concedió a EL TIEMPO pocas horas antes de asumir su nuevo cargo, dijo que entiende “el impacto” que tiene el aumento de la tarifa en los ciudadanos, sobre todo aquellos que usan los buses zonales, ya que por primera vez en la historia se igualaron los precios con el componente troncal.



En ese sentido, afirmó que iba a sentarse con el Presidente para “evaluar fórmulas” alternas que permitan financiar el SITP. Tal como lo anunció, pocas semanas después de posesionarse se reunió con el mandatario y con el ministro de Transporte, William Camargo, para hablar sobre grandes proyectos de movilidad y acerca de las finanzas de TransMilenio; sin embargo, no dio muchos detalles de los más de 800.000 millones de pesos que requiere el sistema.

Lo que sí ha dejado claro desde elecciones es que la opción planteada por Petro de financiar el SITP destinando una parte del impuesto predial o de la tarifa de energía de los ciudadanos le parece “inviable”.

Este sábado, Galán afirmó que se espera que esta semana se suba las tarifas. Foto: Archivo particular

Por lo tanto, señaló para este diario que trabajará en fortalecer el pico y placa solidario, el cual el año pasado recaudó para el FET alrededor de 350.000 millones de pesos, y en el estudio de un nuevo modelo basado en un cobro por transitar en las zonas más congestionadas.



Lo anterior quiere decir que se estudiarán los lugares que más tráfico tienen en la ciudad y, si el usuario quiere transitar por ellos dentro del horario de restricción del pico y placa, tendría que pagar un valor adicional. El dinero recaudado de la estrategia se destinaría al transporte público.

En tercer lugar, el alcalde señaló que estudiará más el tema del control de la evasión del pasaje. Si bien se dijo que el año pasado se logró reducir la estadística, pasando del 30 al 15 por ciento entre 2022 y 2023, se pierden más de 300.000 millones de pesos anuales por este fenómeno.



Una de las personas que han sido más críticas al respecto es el concejal Óscar Ramírez Vahos, del Centro Democrático, quien afirmó que “hay que definir un esquema claro de cómo medir el esquema de los colados, ya que en 2022 fue realizado por la Universidad Nacional, pero en el 2023 no quedó claro”.

Aspectos para mejorar



Ramírez también fue enfático en indicar que, aunque la ciudad va a destinar “más de 56.000 millones de pesos en puertas y torniquetes”, si el servicio no mejora su calidad en cuanto a la seguridad, las frecuencias y el estado de los buses, no se va a notar una mayor aceptación ciudadana. En este sentido, señaló que serían de gran ayuda incentivos como un descuento por pagar cierto número de pasajes, o una tarifa mensual.

Nuevos torniquetes en TransMilenio. Foto: Milton Díaz / EL TIEMPO

En esto coincidió Hidalgo, quien, además, resaltó que aproximadamente el 90 por ciento del déficit se debe al componente zonal, por lo que hay que revisar en qué se está fallando. “Si solo tuviéramos troncales, el lío financiero sería de 300.000 millones de pesos”, aseguró el experto.

Le recomendó a la nueva alcaldía, por consiguiente, revisar el tema de los contratos con los concesionarios y la eficiencia de los buses, pues “tienen 1,42 pasajeros por kilómetro, una cifra muy baja”.

Galán, por su parte, dijo que revisará el tema de los subsidios que se les dan a los habitantes más vulnerables, ya sea por su condición de pobreza, porque son personas con alguna discapacidad o porque son adultos de la tercera edad. De igual forma, que incentivará la ayuda económica para los estudiantes.

“Pueden aumentarse el número de viajes que tienen gratuitos al mes, así como el subsidio para estas poblaciones”, aseguró el alcalde.

REDACCIÓN BOGOTÁ

LAURA VALENTINA MERCADO

​X: @lauramerher1