¿Cuándo va a subir el pasaje de TransMilenio en Bogotá? Esto dijo Carlos Fernando Galán

Debido a que varias de las principales ciudades ya incrementaron su tarifa de transporte público este año, algunos usuarios de TransMilenio han manifestado la inquietud de qué pasará con el pasaje en la capital del país.



(Lea también: TransMilenio solo podría operar hasta octubre de 2024 en Bogotá: ¿cuál es la solución?).

Como parte del presupuesto distrital del 2024, el Concejo aprobó que la tarifa iba a quedar en 3.100, tanto en el componente troncal (buses rojos) como en el zonal (buses azules).

Vamos a actuar en varios frentes. Uno es optimizando el servicio, queremos atraer más usuarios FACEBOOK

TWITTER

Sin embargo, Galán aseguró hace unas semanas que analizaría la decisión, teniendo en cuenta el impacto que tiene para el bolsillo de los bogotanos, pero también en cómo afecta las finanzas del TransMilenio, pues el sistema tiene un déficit de 3 billones de pesos.



Este sábado, al salir de un consejo de seguridad junto al ministro de Defensa, Iván Velásquez, Galán habló nuevamente del tema, y dijo que espera revisar el tema de las tarifas esta semana, por lo que en próximos días se informaría oficialmente del incremento.

"Vamos a actuar en varios frentes. Uno es optimizando el servicio, queremos atraer más usuarios, parte del déficit es que la tendencia que tenía el sistema previo a la pandemia no se ha recuperado por completo", dijo.



(Puede leer: Con agentes vestidos de civil, seguirán atacándose los delitos en TransMilenio).

Facebook Twitter Linkedin

El pasaje sería de $3.100 en el servicio troncal y en el zonal. Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO

El mandatario agregó que trabajará junto a la Nación para financiar el sistema y, por otro lado, su administración distrital hará énfasis en "las herramientas y el compromiso ciudadano para luchar contra los colados, que nos hacen perder más de 600.000 millones de pesos al año".



Otra de las razones por las que aún no se ha subido la tarifa, según Darío Hidalgo, experto en movilidad, es la posesión de la nueva secretaria de Movilidad, Claudia Díaz, quien se espera que llegue la próxima semana para firmar el decreto.

TransMilenio solo podría operar hasta octubre

El déficit del sistema de transporte público es conocido como Fondo de Estabilización Tarifaria (FET), que se deriva de la diferencia entre lo que se recauda en pasajes (aproximadamente tres billones) y el costo de la operación (seis billones).



Para saldar este ‘hueco’, el Distrito ha creado distintas fuentes de financiación como lo son el pico y placa solidario y las zonas de parqueo pago. Además, en el presupuesto de 2024 aprobado por el Concejo se destinan 2,25 billones de pesos para el SITP.

Si la ciudad no recibe este dinero, el sistema queda desfinanciado en octubre, tendría que parar FACEBOOK

TWITTER

Pero aun con todos estos esfuerzos, para Hidalgo, no existen suficientes recursos para saldar la deuda, por lo que la ayuda del Gobierno Nacional, que para este año se calcula que será de 825.000 millones de pesos, se vuelve fundamental para la continuidad de la operación.



“Si la ciudad no recibe este dinero, el sistema queda desfinanciado en octubre, tendría que parar, a menos que el Concejo apruebe recursos adicionales o se encuentre otra manera de cubrir ese monto”, afirmó el experto, quien, además, dijo que si no se subiera la tarifa este año, el SITP no podría seguir funcionando en agosto.

Más noticias

REDACCIÓN BOGOTÁ