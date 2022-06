La venta irregular de pasajes en Transmilenio no es un tema nuevo, tanto así que desde hace varios años los medios de comunicación han denunciado este problema. A pesar de ello, los resultados han sido escasos. Esta semana, nuevamente, la policía detuvo a 12 personas dedicadas a esa actividad en la localidad de Ciudad Bolívar.



La cosa es muy sencilla. Estas personas tienen diferentes tipos de tarjeta Tu Llave: la básica personalizada, que permite hacer 2 transbordos a menor costo, durante 110 minutos después de validado el primer viaje, y la tarjeta especial, que es un beneficio en el costo del pasaje para poblaciones especiales como tercera edad, personas en condición de discapacidad o beneficiarios de Sisbén, entre otros.



Este grupo de personas dedicadas a revender el pasaje en paraderos operan de la siguiente manera: una vez el pasajero le paga la cantidad acordada, el revendedor pasa por la máquina validadora una de las tantas tarjetas que tiene; esta, a su vez, permite el ingreso del pasajero. La trampa está en que el sistema no le aplica el valor total del pasaje, sino que lo toma como un transbordo y solo descuenta una ligera fracción del mismo.



La reventa de pasajes es una actividad corrupta que solo requiere una organización básica, como saber el tipo de tarjeta, los datos del tiempo de uso y el saldo disponible de cada una. Y, por supuesto, tener clara la necesidad del usuario: un pasaje más barato o la venta inmediata de uno, pues no siempre cuenta con saldo disponible en su tarjeta, dado que no encontró puntos de recargas autorizados cerca de su barrio.



Detrás de esto es evidente el fraude, no solo por parte de quien hace la reventa, sino por aquel que presta su tarjeta personalizada y recibe subsidios en la tarifa de trasporte público. Incluso, por parte del usuario que compra más barato el tiquete sin cuestionarse por qué.



Esta mala práctica hay que combatirla pues, a diferencia de los colados, acá, fácilmente, se puede usar la tecnología para identificar las rutas y horarios donde más se presentan transbordos atípicos y otros usos irregulares de las tarjetas personalizadas Tu Llave.



También es hora de identificar a los titulares que prestan su tarjeta para que otros vendan los beneficios, particularmente en un momento de crisis financiera en el sistema de transporte público, donde no solo tenemos un problema con la evasión en el pago del pasaje, sino acciones fraudulentas por parte de ciudadanos inescrupulosos que revenden los pasajes. Este fenómeno, que no es nuevo, afecta seriamente los costos operativos pues hay un desbalance entre el recaudo estimado y lo percibido realmente.

Es importante que TM informe la magnitud económica que le representa cada día este problema de reventa de tiquetes y, de paso, entregue un balance sobre qué ha pasado con la estrategia para combatir los colados, cuáles han sido sus resultados en términos de inversión costo-beneficio, qué impactos han tenido las barreras ubicadas en troncales como la avenida Caracas y si finalmente van o no a actualizar los torniquetes actuales, que es por donde más se registran colados según el último estudio.



Mejorar la calidad del transporte y evitar el descalabro financiero también significa combatir las malas prácticas que tienen algunos usuarios.



ÓMAR ORÓSTEGUI

​Director de Futuros Urbanos