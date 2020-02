TransMilenio dice que no hay decisión sobre cambio de color de buses 

Frente a versiones que circulan por redes sociales sobre posibles cambios en el color de los buses del sistema, tradicionalmente rojos, la empresa TransMilenio S.A informó que se trata de una exploración de proyecto.

Aclaró, sin embargo, que hasta el momento no existe decisión alguna en ese sentido por parte de la entidad. " Hasta tanto no se tengan los resultados de los estudios y análisis no habrá decisión ni declaraciones al respecto".

¿Le gustaría que los buses cambiaran de color?

REDACCIÓN BOGOTÁ

Escríbanos a carmal@eltiempo.com