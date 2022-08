Muchos padres de familia se preguntan a diario si los niños deben pagar su pasaje en TransMilenio y en los buses del Sitp. Lo cierto es que a partir del año 2004 existe una sentencia de la corte que exonera del cobro del pasaje a los niños menores de dos años de edad.



En esa año, la Procuraduría interpuso acción de tutela en contra de TransMilenio por el cobro de pasajes a los niños menores de seis años de edad.



El Ministerio Público le pidió a un juez, que ordenara a la empresa de transporte masivo de pasajeros de Bogotá, la suspensión del cobro de pasajes a la población infantil que utiliza el servicio, y que la obligara a retirar la forma inapropiada de imponer en su reglamento que todo niño y niña paga.



Igualmente solicita la modificación del manual del usuario de TransMilenio S.A., en el sentido de permitir que todos los niños en edad inferior a 6 años, o de aquellos que podrían viajar junto con su padre ocupando el mismo puesto estar exentos de cobro por la utilización del servicio.



Para la Procuraduría el hecho de cobrar a los niños menores de seis años el servicio de transporte por parte de esa compañía era una clara violación al artículo 44 de la Carta Política de 1991. La Constitución agrega la prevalencia de los Derechos del niño por encima de los derechos de los demás.



Tras estudiar acción de tutela, la Corte Constitucional expidió la sentencia T-087/05, en la cual se le ordenó a la empresa exonerar del cobro del pasaje a los niños menores de dos años de edad.



¿Cómo acceder a los descuentos en las tarifas de TransMilenio?



Aunque en 2022 la tarifa de TransMilenio y de buses zonales subió 150 pesos –quedando en 2.650 pesos y 2.450 pesos, respectivamente–, el Distrito no aumentó los costos del transporte para la población vulnerable. Es decir, si usted tiene puntaje Sisbén por debajo de 30,56, es adulto mayor o persona con discapacidad, seguirá pagando lo mismo que pagaba con sus subsidios.



¿Quiénes pueden acceder?



Personas mayores de 16 años con menor capacidad de pago que tengan puntaje de Sisbén de entre 0 y 30,56 puntos y se encuentren registradas en la base de datos Sisbén Distrito Capital de la Secretaría Distrital de Planeación.



¿Cuál es el beneficio?



Pasaje en servicios troncales y Cable: 1.800 pesos.

Pasaje en servicios zonales: 1.650 pesos.



¿Cómo solicitarlo?



Si usted cumple con los requisitos mencionados, debe:

- Acercarse a los puntos de personalización de la tarjeta tullave. Con los datos de identificación se activa el beneficio.



- O activar la tarjeta en cualquier estación de TransMilenio o puntos de recarga con la cédula de ciudadanía.



Tenga en cuenta:



- La tarifa tiene validez hasta para 30 viajes mensuales.



- El incentivo es personal e intransferible. Por tanto, cada vez que se use, la tarjeta se bloqueará durante 20 minutos.



- El incentivo se suspende si usted sobrepase los 30,56 puntos, si usted se retira del Sisbén o si ya cuenta con otro beneficio del sistema.



Adulto mayor



¿Quiénes pueden acceder?



Personas mayores de 62 años.



¿Cuál es el beneficio?



- Pasaje en servicios troncales y Cable: 2.160 pesos.

- Pasaje en servicios zonales: 1.980 pesos.



¿Cómo solicitarlo?



Debe acercarse a un punto de personalización tullave con el documento de identidad y 6.000 pesos para pagar la tarjeta nueva. En el punto, le tomarán una foto y le entregarán su tarjeta.



Tenga en cuenta:



El descuento rige para los primeros 30 viajes en el mes.



Personas con discapacidad



¿Quiénes pueden acceder?



​ Población con discapacidad inscrita y reconocida en el Registro para la Localización y Caracterización de las Personas con Discapacidad de Bogotá, el cual es administrado y actualizado por la Secretaría Distrital de Salud.



¿Cuál es el beneficio?



Reciben un recargo mensual de 26.500 pesos en la tarjeta tullave plus especial. Con ese subsidio pagan el valor regular del pasaje: 2.650 pesos (troncal) y 2.450 pesos (zonal).



¿Cómo solicitarlo?



1.Verificar si se está inscrito en el registro. Si no lo está, la persona debe acercarse a los puntos de registro dispuestos por la Secretaría de Salud con la información médica correspondiente que certifique su discapacidad. También debe ir con documento de identidad, comprobante de afiliación al sistema de salud (EPS o Sisbén) y comprobante de recibo de servicios públicos que certifique su residencia en Bogotá. La discapacidad que certifique debe ser de carácter permanente.



2.Acercarse a uno de los puntos de personalización del sistema con su documento de identidad y solicitar la tarjeta tullave personalizada con el subsidio para personas con discapacidad.

REDACCIÓN BOGOTÁ

