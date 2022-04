Por medio de redes sociales, una usuaria del sistema de transporte TransMilenio denunció un nuevo método de robo que, al parecer, se está dando en las rutas.



La testigo del hecho, quien prefirió que su nombre no fuera revelado, afirma que el 27 de abril iba en la ruta B16, rumbo a su hogar, cuando en un momento dado, un hombre que iba en el mismo vagón se levantó y empezó a limpiar las superficies con un líquido.

De acuerdo con él, lo que rociaba era alcohol para desinfectar las superficies y así prevenir el covid-19. En el video compartido es posible ver cómo el sujeto limpia frenéticamente la puerta del vagón, las barandas y los pasamanos del bus.



Según la denunciante, el hombre solo realizó la acción dentro de ese vagón, el cual era ocupado solo por mujeres que estaban tanto de pie como sentadas. Tras cinco minutos de ocurrido el evento, ella se empezó a sentir mareada y con dolor de cabeza, por lo que, para proteger su integridad, se bajó en la siguiente estación, aunque no era su parada.

Luego de llamar a alguien para que la recogiera, ella cuenta que siguió con el malestar en su cuerpo, pero que este disminuyó con las horas.

¿Qué dice TransMilenio?

EL TIEMPO se contactó con la entidad de transporte, la cual afirmó que “esta persona no es colaborador de la empresa ni de los concesionarios” y que sus labores de limpieza se realizan “cuando los vehículos no están prestando el servicio y en las secciones de los patios establecidas para tal fin”.



Sin embargo, TransMilenio también aseguró que: “Es indispensable que haya una denuncia formal por parte de la víctima para que la Fiscalía y la Policía realicen la investigación pertinente”, ya que sin esta, la entidad no puede ayudar con una investigación.

TransMilenio pidió hacer la denuncia formal. Foto: Diego Santacruz. Archivo EL TIEMPO

De acuerdo con ellos, si la denuncia se radica de manera formal, ellos estarán dispuestos a colaborar con los videos necesarios que ayuden a la identificación del sujeto implicado y con la investigación de sus acciones, dado que en el video no se evidencia que se haya cometido ningún delito.



Además, hacen el llamado para que las demás mujeres que iban en el vagón también denuncien el hecho.

Ante las medidas de prevención, la compañía afirma que a pesar de las estrategias implementadas como #MásDe25MilOjosAtentos, una campaña para prevenir los ataques en estos medios de transporte, ellos no pueden impedir el ingreso a los usuarios “y hacer registros o requisas, eso lo viene adelantando la Policía”.

