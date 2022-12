Hay un secreto que la Administración Distrital ha persistido en mantener, porque, cuando la ciudadanía se entere, es muy probable que se descarrile otro intento por meter un TransMilenio disfrazado por la vía más emblemática de Bogotá.



(Le puede interesar: Jardín Botánico: los horarios para visitarlo en año nuevo)

Hace varios meses no se sabe nada del diseño técnico del TransMilenio de la carrera Séptima o ‘corredor verde’, como lo llama la alcaldesa de Bogotá. El anuncio es que los contratistas trabajan intensamente y que pronto saldrá la licitación. Sin revisión ni consulta ciudadana.



El secreto que se quiere ocultar, y del cual muy pocas personas se han percatado, es que la carrera Séptima va a quedar de un solo sentido para el tráfico mixto. Se podrá ir del centro al norte, pero no será posible devolverse por la misma vía.



Los barrios que utilizan hoy la carrera Séptima para movilizarse hacia el centro de la ciudad a partir de la calle 94 deberán subir a la Circunvalar o bajar a la carrera 11 o ir hasta la Autopista. En alguna presentación del proyecto se anunció que para evitar el caos del tráfico se cambiaría el sentido de la carrera 15. Pero las modelaciones demostraron que el caos sería peor y el plan final no se conoce.



La razón para eliminar los carriles de circulación mixta hacia el centro y solamente dejar el tráfico de los buses es para que el TransMilenio quepa.



Al eliminar de la carrera Séptima el tráfico mixto se gana espacio para ampliar andenes, sembrar árboles y dentro de las estaciones cultivar helechos y flores. Según el IDU, así se garantiza el “uso y disfrute de la vía”. Por eso en los renders del proyecto abundan los árboles, desaparece el tráfico y se ven pocos buses. Visto así, sin medir consecuencias, el proyecto visualmente es muy atractivo. Pero la verdad es muy distinta.



El problema es que el 86 % de los vehículos que circulan por la ciudad son lo que se conoce como tráfico mixto y no es realista creer que con Transmilenio se van a reemplazar. Plantear un proyecto basándose en que la ciudadanía va a prescindir de motos, carros particulares y dejar de utilizar taxis para disfrutar de andenes y árboles es difícil de justificar mientras no existan alternativas de movilidad.



Si la alcaldesa, está interesada, como dice, en mejorar la calidad de vida de la ciudad, y no solamente en demostrar que puede adjudicar contratos, debería concentrarse en:



primero, mostrar técnicamente cómo se resuelve el tráfico mixto del norte al centro y cómo se van a intervenir las intersecciones de oriente a occidente para que no colapsen las vías que van a reemplazar a la carrera Séptima;



Segundo, escuchar a los residentes de los 230 barrios que van a quedar bloqueados a lo largo de este corredor de 19 kilómetros, y por último, prever en el diseño, qué pasa si esta ‘apuesta’, como la llaman, no funciona y definir cómo se podría recuperar el funcionamiento original de la vía, probablemente compartiendo carriles entre buses y tráfico mixto.



El tema no es solamente de ingenieros de tráfico, ni de urbanistas o de paisajistas, aquí hay ingrediente de ciudadanía, a la que hay que explicarle, con ‘ética de información’, si es cierto que para sembrar esos árboles hay que reducir la capacidad que tiene actualmente la carrera Séptima de movilizar 12.000 pasajeros por hora en un sentido y bajarla a 8.000.



Si además hay que eliminar tráfico mixto, y si para esto hay que gastar 2,9 billones de pesos, sin tener asegurados los imprevistos, el costo en tiempo para la ciudad mientras se hace la obra y el monto del mantenimiento posterior de un proyecto paisajístico de esta magnitud.



MARIO NORIEGA

ARQUITECTO - URBANISTA