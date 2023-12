Crítico de diario estadounidense estuvo en el TransMilenio y esto fue lo que dijo

Michael Kimmelman, reconocido crítico estadounidense, realizó un artículo para el famoso The New York Times sobre el TransMilenio.



El hombre viajó a Bogotá y se movilizó en el sistema de transporte masivo. Le contamos qué fue lo que dijo y cómo vivió su experiencia.



Inicialmente, Kimmelman señaló que, después de más de dos décadas de operación, el TransMilenio continúa siendo un "éxito notable" en la cantidad de personas que atiende.



No obstante, líneas más abajo, el hombre destaca los desafíos a los que se tienen que enfrentar miles de ciudadanos en temas de movilidad y congestión vehicular.

Esta fue la crítica que le hicieron al TransMilenio. Foto:

Desde cualquier punto de vista sensato, los autobuses rápidos han sido un éxito notable, considerando la rapidez con la que nació la red y a cuántas personas sigue atendiendo FACEBOOK

De hecho, dijo en su artículo llamado ‘How one city tried to solve gridlock for us all’ que “poco después del éxito inicial del TransMilenio, los usuarios empezaron a experimentar situaciones de hacinamiento en unidades que eran como unas latas de sardinas sofocantes, averiadas y mal supervisadas”.



Sin embargo, durante este tiempo, Bogotá sigue lidiando con problemas en trancones y estancamiento.



“Bogotá todavía sufre de atascos o, como se les dice localmente, trancones, porque su sistema vial es un enigma, pero desde cualquier punto de vista sensato, los autobuses rápidos han sido un éxito notable, considerando la rapidez con la que nació la red y a cuántas personas sigue atendiendo”.

De hecho, el hombre resaltó que es un problema similar en muchos sistemas públicos “desde los viajes aéreos globales hasta el metro de Nueva York”.



Y lo definió con tres palabras: problemático, exasperante e indispensable.



Para concluir, el estadounidense dijo que “la experiencia de Bogotá refleja una verdad básica sobre la infraestructura: que ejecutar cambios significativos requiere trabajar en una escala de tiempo más larga de lo que la política, y la paciencia pública, normalmente permiten. Pero este es un momento urgente”.

GERALDINE BAJONERO VÁSQUEZ

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

