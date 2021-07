Así lucen estaciones de TransMilenio atacadas por grupos de vándalos

Para dimensionar los daños hechos a la infraestructura pública de Bogotá basta con recorrer las rutas por donde transita el sistema masivo de transporte insignia de la ciudad y observar su devastador panorama: TransMilenio.



De acuerdo a cifras de la propia empresa, los daños a la infraestructura del sistema superaron los 22.000 millones de pesos, pues de las 139 estaciones, los nueve portales y las cuatro de TransMiCable, 125 estructuras han sufrido ataques.

(Le puede interesar: Un rescate urgente y necesario / Voy y Vuelvo)



EL TIEMPO recorrió dos portales de TransMilenio que durante los más de dos meses de protestas han sido foco fuertes enfrentamientos entre manifestantes y Fuerza Pública: Américas y Suba.

Troncal de Las Américas

En el trayecto para llegar al primer mencionado, por la avenida de Las Américas, en el suroccidente de la ciudad, el panorama se pone desolador con las estaciones destrozadas, con cintas amarillas de seguridad rodeándolas e incluso algunas prácticamente desmanteladas al no tener vidrios, barandas de seguridad, taquillas ni torniquetes.



Una vez se llega al portal, el rastro de la destrucción que vivió es evidente. Sus fachadas aún llenas de grafitis, adoquines rotos, ventanas tanto adentro como afuera del portal rotas, un Supercade totalmente destrozado y cubierto de láminas de acero, y la presencia de miembros de la fuerza disponible de la Policía protegiendo el lugar como si en cualquier momento algo fuera a pasar.



Como lo manifestó a este diario Diego Sánchez, director del IDU, en sectores que se han visto afectados por vandalismo ya se iniciaron labores de mantenimiento, pero en otros, como el portal Américas, no ha sido posible.

(También puede leer: En manos del Concejo están los recursos para superar déficit de TM)



“Nosotros intentamos entrar a hacer reparaciones cerca del portal Américas, pero era casi que perder el tiempo. Intentábamos entrar con el contratistas, pero me decía: ni me dejan, o lo que haga esta noche me lo van a levantar”, dice Sánchez.



Al deterioro del espacio público también se suma el temor de los vecinos del sector por la ocupación del sector por parte de algunos manifestantes. Es notoria la intranquilidad porque los habitantes temen que en cualquier momento estos espacios puedan volver a ser copados. Tal es el caso del parque Mundo, a una cuadra del portal, que durante más de un mes fue tomado por algunos inescrupulosos que luego de desalojarlos dejaron en mal estado el lugar, que era puntos de encuentro para niños o personas que salían con sus mascotas.

“Uno vive estresado de que en cualquier momento llegan. Ellos se van, pero siempre en todas las noches llegan”, cuenta la dueña de un negocio del sector sobre la situación del parque en el que también se ha vuelto cotidiana la presencia de policías que impidan la toma del lugar.

Troncal Suba

La situación del sistema de transporte hacia el noroccidente de la ciudad es parecida a la que ha vivido el portal Américas. El recorrido por la troncal Suba muestra algunas estaciones afectadas, pero la imagen de las fuertes tensiones que vivió la localidad se refleja en los daños de su portal con los vidrios rotos y el Supercade totalmente cubierto, además de haber sido blanco de amenazas por parte de la primera línea del sector.



Para el analista en temas de seguridad, César Restrepo, estas dinámicas hacen que se priven las libertades de los ciudadanos. “Permitir que las organizaciones de vándalos o criminales tomen el control del territorio significa que esas organizaciones ejerzan control social de esas comunidades”, dice, y dentro de esas libertades restringidas se encuentra la de movilidad y el uso del espacio público

(Además: A paso lento avanza obra de la troncal de la av. 68)



Estos dos portales descritos son los puntos principales del transporte público de las localidades con mayor número de habitantes. Para Darío Hidalgo, analista de movilidad, las afectaciones que viven estos sectores traen problemas al movilizar gran parte de la población clase media y baja de la ciudad.



“La intención de esos portales cuando se diseñaron es que fueran puntos centrales de cada localidad. TransMilenio es la principal forma de movernos, y si bien necesita mejoras, es la principal forma de acceder a destinos para trabajadores, estudiantes, a servicios sociales y de salud, y cuando falla TransMilenio, falla la ciudad principalmente para las personas de ingresos medios y bajos”, dice Hidalgo.



En esta idea coincide la alcaldesa, Claudia López, quien el viernes recorrió el sistema junto con la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, y Felipe Ramírez, gerente de TransMilenio, y expresó que “el transporte masivo es como el agua, la educación o seguridad, es un bien público que nos pertenece a todos. Lo utilizan fundamentalmente nueve de cada diez personas que son de estratos uno, dos y tres”.

Por esto, además de solicitarle al Concejo la aprobación de los recursos para cubrir el déficit del sistema, la alcaldesa también hizo énfasis en el cuidado de estaciones, portales y buses, que son fundamentales en el proceso de reapertura económica de la ciudad.



De acuerdo con la empresa de transporte masivo, a la fecha aún hay 15 estaciones que siguen sin operar y otras 2 con cierres parciales (que funcionan con solo un vagón o entrada), al sufrir graves daños. Se estima que en 3 meses se recupere el 80 por ciento de la infraestructura, y su totalidad, en 8 meses.



REDACCIÓN BOGOTÁ