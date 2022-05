Durante la primera semana de mayo, una fuerte pelea ocurrió en un bus del SITP que llevó casi a una situación que involucraría golpes entre pasajeros y el conductor.

El hecho ocurrió debido a que el conductor estaba recogiendo a los pasajeros de un bus que se había varado. Sin embargo, decidió no comenzar la ruta porque, en ese momento, "su turno no había empezado". A partir de allí, todo quedó registrado en un video de una de las pasajeras, que después compartió en redes sociales.



Esta situación generó inconformidad en los pasajeros, quienes comenzaron a exigirle que comenzara a manejar el bus, a lo que el conductor contestó: “Mi señora, no tengo que trabajar antes porque a mí no me pagan antes. Quéjense con Transmilenio para que manden más carros”.

Mientras la disputa sucedía, más y más personas se subían al SITP.



Debido a que el conductor se rehusaba a sentarse e iniciar el recorrido, quienes habían tomado el servicio empezaron a gritarle que “hiciera su trabajo”, entre otros insultos.



Rápidamente, todo se tornó violento cuando el conductor también perdió la paciencia y respondió a los insultos de un hombre que le exigía que se sentara para empezar a manejar el bus, a lo que el conductor le dijo: “¡Venga y me sienta, viejo!”, seguido de insultos.

La situación se escaló a tal punto que un pasajero quiso irse a los golpes con el trabajador de SITP, pero varias personas lo evitaron.



Por esto, el conductor decidió bajarse del bus, mientras que uno de los pasajeros que lo había insultado anteriormente se sentó listo para conducir.



“Hágale, como es facilito... Maneje, eso es secuestro. Yo voy a esperar a la policía”, dijo el conductor mientras se bajaba del vehículo, cosa que varios pasajeros le pedían.

Hasta el momento, la reacción en redes sociales ha estado en su mayoría apoyando al conductor. Las personas comentan que es intolerante por parte de los pasajeros simplemente esperar que él trabaje gratis y que, al comienzo de lo sucedido, él les habló con calma.



Sin embargo, hay también quienes defienden la rabia de los pasajeros, pues sospechan que podrían estar estresados debido a la difícil situación de movilidad en Bogotá.Hasta el momento, la entidad de transporte público no se ha pronunciado sobre lo sucedido.

