En manos del Concejo están los recursos para superar déficit de TM

La alcaldesa Claudia López, junto con Ángela María Orozco, ministra de Transporte, y Felipe Ramírez, gerente de TransMilenio, anunció que el 50 % del déficit del sistema de transporte público generado por la emergencia sanitaria será cofinanciado con recursos de la Nación.

Según los cálculos del Distrito, se necesitan cerca de dos billones para subsanar las finanzas del transporte público que se vieron más afectadas por la emergencia sanitaria, de los cuales 1,16 billones serán aportados con recursos provenientes del Gobierno Nacional.



“Se congeló la tarifa, ahora el Gobierno Nacional está contribuyendo con la ‘vaca’, pero también desde el impuesto de los bogotanos es necesario hacer una contribución”, manifestó López.



Los recursos del Distrito para subsanar el déficit están en manos del Concejo. En este momento, además de las inversión social en temas de generación de empleo y educación, también se discute 1,1 billones de pesos que serían destinados a las finanzas de TransMilenio.



Por esto, tanto la alcaldesa como la ministra de Transporte le solicitaron al cabildo que los apruebe. “Es un gran consenso nacional y esperamos que se vea reflejado en el Concejo de Bogotá, así como en las demás ciudades del país que tienen sistema de transporte”, expresó Orozco.



Por su parte, Felipe Ramírez, gerente de TransMilenio, explicó ante el cabildo distrital la necesidad de esta adición presupuestal. “Los recursos no van a sobrerremunerar a los privados, van a subsidiar a los usuarios, que en este momento necesitan que les garanticemos el servicio de transporte masivo”, dijo. Son 1,15 billones de pesos solicitados para recuperar los huecos que ha generado la poca demanda en época de pandemia.

Para el año 2019, el déficit tarifario entre los ingresos y la operación era de 892.000 millones No obstante, la emergencia sanitaria hizo que esta situación se profundizara. La demanda de usuarios se redujo hasta en un 84 por ciento y actualmente se encuentra en un 50 por ciento a lo que normalmente se presentaba en el sistema. A pesar de este factor, TransMilenio sigue operando al 100 por ciento para garantizar la

movilidad de los capitalinos.

La discusión en el Concejo

Desde el jueves, la Comisión de Hacienda del Concejo inició la discusión sobre el plan de rescate social y económico presentado por el Distrito. De las tres ponencias presentadas, dos fueron positivas con algunas modificaciones.



La concejal Carolina Arbeláez reconoció que el sistema de transporte público se ha visto afectado, no solo por la pandemia, sino por los hechos de vandalismo durante las últimas jornadas de protesta. Arbeláez solicitó cambiar propuestas para asegurar el empleo formal para mujeres a través de la Secretaría de Ambiente y el Jardín Botánico e incluir alivios tributarios para los bogotanos.



Por su parte, el concejal Rubén Torrado presentó objeciones sobre el presupuesto del programa de ‘Jóvenes a la U’, liderado por la Secretaría de Educación, pero manifestó apoyo al proyecto.

La concejal Ati Quigua presentó ponencia negativa porque para ella estos recursos al sistema de transporte público podrían ser destinados a políticas públicas para reducción de pobreza. No obstante, el Distrito ha aclarado que los recursos para el sistema de transporte público no comprometen la inversión social del plan de rescate.

Lo que dice el Distrito

El paquete presentado al Concejo contempla 1,8 billones, de los cuales 670.000 millones serían destinados al plan de rescate social de la siguiente manera: 390.000 millones de pesos para transferencias monetarias, ingreso mínimo garantizado a hogares pobres y vulnerables; cerca de 116.000 millones para educación, empleo y generación de ingresos para mujeres y jóvenes; más de 90.000 millones para subsidios de vivienda; y 40.000 millones de pesos para atención a primera infancia, que es una forma de apoyar a madres cabeza de hogar.



De este plan, 1,1 billones de pesos serían destinados a TransMilenio. No obstante, como lo manifestó Juan Mauricio Ramírez, secretario de Hacienda, esto no quiere decir que se estén comprometiendo los recursos del plan de rescate social.



“De los 1,7 billones para el rescate social se van a ejecutar este año 670.000 millones de pesos y 1,1 billones el próximo. Por esa razón no está incluido en el proyecto de acuerdo que acabamos de presentar, va a estar en el que le presentemos al Concejo en noviembre”, dijo.



Los distintos secretarios han manifestado que estos recursos son importantes para su cartera. Carolina Urrutia, secretaria de Ambiente, indicó que con estos se financiará la estrategia ‘Mujeres que reverdecen’ para incentivar el empleo en esta población. Edna Bonilla, secretaria de Educación, manifestó que esta entidad necesita 29.000 millones de pesos para que los jóvenes puedan acceder a educación superior.



Además de educación, con estos recursos se buscará darles apoyo a 10.000 jóvenes en condiciones vulnerables para que no ingresen a redes criminales. Para algunos concejales, aunque ven con buenos ojos la inversión por parte del Distrito, les preocupa que estas adiciones presupuestales no tengan un alto nivel de ejecución, por lo que le han solicitado a la administración distrital explicar cómo será el manejo del presupuesto durante este año.



Por ejemplo, la concejal Diana Diago indicó que algunas entidades distritales cuentan con menos del 50 por ciento de ejecución del presupuesto asignado.