TransMilenio seguirá operando en sus horarios habituales

La Alcaldía Mayor de Bogotá y la empresa TransMilenio confirmaron que el servicio de transporte troncal (TransMilenio), zonal (SITP) y de cable aéreo (TransMiCable) seguirán funcionando normalmente.



Es decir que, durante la cuarentena estricta del puente festivo, el toque de queda (del 12 al 17 de enero) y durante las cuarentenas por localidades, no habrá modificaciones en los horarios de los servicios.

Esta decisión se tomó para que las personas exceptuadas de la medida puedan tener una opción de movilidad.



Cualquier modificación se comunicará a través de www.transmilenio.gov.co o a través de las redes sociales de la empresa.

Así las cosas, los horarios del servicio de transporte seguirán siendo:



Lunes a viernes: De 4 a. m. a 11 p. m.



Sábado: De 5 a. m. a 11 p. m.



Domingo y festivo: 5 a. m. a 10 p. m.



El horario de TransMiCable es:



Lunes a sábado: De 4:30 a. m. a 10 p. m.



Domingo y festivo: 5:30 a. m. a 9 p. m.



Se recomienda, además, utilizar la app TransMiApp (de descarga gratuita en Android y iOS) para planificar los viajes y saber qué tan lejos viene el bus requerido.

¿Cómo protegerse en el transporte público?

El Grupo Colaborativo Modelamiento Colombia COVID19 - Transporte ha hecho las siguientes recomendaciones:



Al ingreso a la estación:

- Utilice mascarilla permanentemente cubriendo simultáneamente boca y nariz. Recuerde que la mascarilla debe cambiarse al menos diariamente o

cada vez que potencialmente se contamine.



- No hable o converse dentro del sistema (no cante, no converse, preferiblemente en silencio).



- Procure un distanciamiento de más de 1 metro con los otros pasajeros.



- No salude con besos, ni abrazos, ni de mano.



- No coma o beba dentro de la estación.



Durante el viaje:

- Evite tocarse la cara.



- Si necesita toser o sonarse, cubra su nariz y boca con el antebrazo y utilice pañuelos desechables y luego realice lavado de manos o aplique alcohol glicerinado.



- Evite estar cerca de personas que presenten síntomas de gripa (fiebre, tos, estornudos).



- Procure un distanciamiento de más de 1 metro o una silla de por medio con los otros pasajeros.



- Evite hablar o conversar dentro del bus (no cantar, no conversar, preferiblemente en silencio).



- Evite comer o beber dentro del bus.



- Evite al máximo la interacción con conductor.



Al salir de la estación:

- Realice lavado de manos con agua y jabón al llegar a su destino y el contacto con el jabón debe durar mínimo de 20 a 30 segundos.



• Realice la limpieza de aparatos electrónicos al salir de estación en caso de haberlos utilizado (celular, tablet, relojes, entre otros).

