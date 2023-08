"Por movilización ajena a la operación en el momento se suspende el servicio hacia el norte en la estación Calle 85", informó TransMilenio en la noche de este viernes 25 de agosto sobre las 7: 20 p. m.



Una hora después, el sistema de transporte masivo dio a conocer que se habilitaba la operación en esa estación.

La manifestación que generó afectación en TransMilenio estuvo relacionada con la muerte de la joven Paula Valentina Torres, quien cayó de un articulado por un robo.

En redes sociales circularon imágenes en las que se convocaba, a partir de las 5 p. m, la "Marcha en conmemoración de la vida de Paula Valentina Torres, no queremos que su muerte quede impune", se lee.



La movilización empezó en la sede Quinta de Mutis de la Universidad del Rosario (carrera 24 #63c - 69). De allí, las personas -alrededor de 60, según conoció EL TIEMPO- continuaron por la carrera 24 hasta llegar a la calle 80.



El lugar de llegada establecido es la estación de Virrey de TransMilenio, ubicada en la autopista con calle 90.

Allegados realizan una marcha este viernes 25 de agosto. Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO.

Paula Valentina Torres murió el pasado 27 de julio; familia pide justicia

La estudiante de la Universidad del Rosario se movilizaba en un articulado sobre la calle 92 con autopista Norte, de Bogotá, durante la tarde del pasado 27 de julio. Según las primeras versiones, un ladrón se subió al bus, le rapó el celular a Torres, forzó una de las puertas y huyó.



La joven, en una reacción rápida, intentó ir tras él. Sin embargo, cayó del articulado y se golpeó contra el asfalto, lo que le ocasionó un trauma severo en el cráneo que le produjo la muerte horas después.

Edwin Torres, padre de la joven, exige respuestas y justicia. Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO.

Desde entonces, el padre de la joven, Edwin Torres, sigue exigiendo respuestas por parte de las autoridades y pide ayuda de los ciudadanos que presenciaron la tragedia.



A principios de agosto, en conversación con CityTv, manifestó que no había recibido avances de la investigación. También cuestionó el papel de TransMilenio, pues no se explica por qué el bus habría seguido su ruta.



"Queremos que TransMilenio esté más pendiente. ¿Por qué las puertas si se despresurizan (abren) el bus sigue andando? Se supone que si se despresuriza, el bus tiene que parar. El bus no paró. Lo encontramos hasta el siguiente día", contó para Citytv.



Por su parte, el sistema de transporte masivo ha dicho que el caso es materia de investigación: "Brindaremos el apoyo que requieran las autoridades pertinentes para esclarecer lo sucedido. TransMilenio se solidariza y envía un mensaje de condolencias a los familiares y amigos de la joven víctima en este suceso".

