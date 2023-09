Con el fin de combatir a los colados en el sistema de transporte público de Bogotá, TransMilenio, en conjunto con la Policía Metropolitana, desde junio pasado ha desplegado un plan estratégico contra la evasión.



Dicha estrategia se encuentra en el marco ‘CuidANDO TransMilenio’ y se aplica en el componente zonal (buses azules), pues es en el que más incurren en la práctica del no pago y que representa alrededor del 70 por ciento del déficit financiero del sistema, el cual es de 2,9 billones de pesos.



Con el plan, personal de la Policía y gestores de convivencia ingresan a los buses de manera aleatoria y le piden a los pasajeros presentar la tarjeta TuLlave. Luego, a través de la aplicación llamada NFC, revisan los movimientos registrados y verifican que todas las personas del vehículo hayan validado el valor del pasaje.



Quienes no acrediten la validación del pago, la Policía les impondrá orden de comparendo por evasión y les pedirá que desciendan del bus. Esta sanción tiene un valor de cuatro salarios mínimos diarios legales vigentes (unos 154.000 pesos).



La Policía usa una aplicación para validar el pasaje. Foto: TransMilenio

Hasta el momento se han hecho 20 intervenciones de este tipo, con más de 769 buses abordados y alrededor de 70 comparendos impuestos (al menos 64 por evasión). Los otros son por casos de elusión o porte de sustancias psicoactivas. A través de este esquema, se han sensibilizado a 8.000 personas sobre la importancia del pago.

No obstante, en la última intervención en el sistema, muchas personas manifestaron su desacuerdo, debido a que hay casos en los que varios usuarios usan la misma tarjeta para pagar su pasaje.



“Hay familias que viajan con la misma tarjeta (eso no es delito) y si el de la tarjeta se baja, los otros no podrán demostrar que sí pagaron”, se quejó un ciudadano por medio de su cuenta de X.

#EnEstosMomentos nos encontramos realizando una nueva Toma Integral de Seguridad en el componente zonal del SITP, en la localidad de los @Alca_Martires, con el apoyo de @PoliciaBogota se realizan procesos de registro a los usuarios.#BogotáTieneMuchoQueContar… pic.twitter.com/XyBd80p5ii — TransMilenio (@TransMilenio) September 7, 2023

¿Qué dice TransMilenio?

TransMilenio, por su parte, afirmó que son muy pocos los casos en los que esto ocurre y que no representa un comportamiento ilegal.



Sin embargo, invitó a los usuarios a personalizar la tarjeta, ya que pueden obtener beneficios, como un descuento en los transbordos entre componente zonal y troncal durante un periodo de 110 minutos, dos viajes a crédito y recuperar el saldo en caso de pérdida o robo de la tarjeta con corte al cierre de la operación (es decir, después de las 11 p. m.).



Usuarios tienen problemas con recarga digital. Foto: Archivo particular

Asimismo, indicó que el problema más significativo (además del no pago) es la elusión, es decir, cuando los ciudadanos usan tarjetas con algún tipo de beneficio o subsidio (destinadas a adultos mayores, personas con discapacidad o usuarios del Sisbén) y revenden los pasajes en las calles.

“Aunque TransMilenio se ha enfocado en reducir la evasión, aún no ha podido con estos”, dijo Omar Oróstegui, director del Laboratorio de Gobierno de la Universidad de La Sabana.



Otro problema que han encontrado los usuarios es el tiempo que demora la recarga digital para poder ser confirmada (un periodo de mínimo 30 minutos). Además, no están de acuerdo con que luego se deba confirmar la validación en los puntos de activación TuLlave presentes en las estaciones.



Estas situaciones han generado que expertos analicen algunos puntos en los que estaría fallando el sistema de pasajes de TransMilenio, y a poner sobre la mesa estrategias diferentes.

Nuevas propuestas



Oróstegui mencionó que “entre las soluciones se debería contemplar una tarifa especial para viajes ilimitados por día. Y desarrollar planes con tarifas diferenciales para quienes decidan hacer pagos semanales”.



Por otro lado, Darío Hidalgo, experto en movilidad y profesor de la Universidad Javeriana, aseguró que una de las alternativas que ayudaría a muchos usuarios sería la validación del pasaje por medio de un código QR, que sería único por cada usuario y cada transacción.

“Incluso, se podría generar un crédito al usuario, es decir, darle la oportunidad de pagarlo después, como ocurre con las tarjetas personalizadas. En el futuro podríamos pensar hasta en reconocimiento facial”, indicó.



No obstante, explicó que esto no se podría realizar antes del 2028, que es cuando el ciclo de Recaudo Bogotá finaliza y se abre la posibilidad de un nuevo contrato.



Como medida a corto plazo, propuso que los conductores de los buses zonales cuenten con tarjetas precargadas que puedan utilizar los usuarios que no tengan cómo validar el pasaje, por lo que podrían pagárselo al operador.



Sin embargo, resaltó que esto traería un desafío en cuanto a los tiempos de cada ruta y la seguridad de los trabajadores.

¡Pilas! Estas son las siete estaciones de TransMilenio donde más roban en Bogotá ¡Pilas! Estas son las siete estaciones de TransMilenio donde más roban en Bogotá Foto:

LAURA VALENTINA MERCADO

REDACCIÓN BOGOTÁ