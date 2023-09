Para las personas que usan a diario el sistema de transporte público en Bogotá, puede ser un problema común perder o ser víctima de hurto de la tarjeta TuLlave, necesaria para validar el pasaje.



Pero, ¿sabía que hay una forma de recuperar la recarga que tenía si le llega a suceder esta situación?



De acuerdo con TransMilenio, uno de los beneficios para los usuarios que cuentan con tarjeta personalizada es, precisamente, la posibilidad de tener de vuelta en sus cuentas el saldo que perdieron.



Otro de los beneficios que tienen es la posibilidad de acceder a los descuentos para trasbordo, que aplican dentro de una ventana de tiempo de 110 minutos y son de 0 pesos de bus troncal (rojo) a bus zonal (azul), y de 200 pesos de bus azul a bus rojo.



También pueden hacer hasta dos viajes a crédito (saldo total o parcial), lo que quiere decir que cuentan con la posibilidad validar el pasaje así no tengan saldo en la tarjeta, y recargarla después.



En todo Bogotá hay diferentes puntos para recargar la tarjeta. Foto: TransMilenio

Ahora bien, en el caso del beneficio relacionado con la pérdida o el hurto de la tarjeta, la empresa aclaró que este dinero solo se ve reflejado con corte al cierre de la operación (11 de la noche).



Es decir que, si se extravió en la mañana, únicamente puede recuperar el saldo existente al finalizar el día.

¿Cómo personalizar la tarjeta?

Los ciudadanos que deseen adquirir tarjetas personalizadas tienen que acercarse a los 40 puntos autorizados por TransMilenio, los cuales se pueden consultar en la página web de Recaudo Bogotá, dando clic en la pestaña ‘Planea tu viaje’ y luego en ‘Puntos de personalización’.



La operación no tiene ningún costo y, para realizarla, el usuario debe presentar la cédula de ciudadanía o documento de identificación correspondiente y diligenciar el formulario de inscripción.



La personalización también puede hacerse de forma virtual, de hecho, según TransMilenio, más de 1’300.000 personas realizaron el proceso de manera digital. Para realizarlo con esta modalidad, la persona debe registrarse con su número de cédula en la página https://personalizacionvirtual.tullaveplus.gov.co



Actualmente, hay 6’603.391 tarjetas personalizadas. Foto: Archivo EL TIEMPO

Cabe resaltar que los adultos mayores de 62 años, así como las personas que cuentan con beneficio Sisbén, tienen alguna discapacidad o no son de ciudadanía colombiana, deben hacerlo sí o sí en un punto físico.



Actualmente hay 6’603.391 tarjetas personalizadas en el sistema, de un total de 13’080.401 (un poco más del 50 por ciento).



Recaudo Bogotá cuenta con distintas categorías: tarjeta plus; plus especial, la cual es para adultos mayores de 62 años; apoyo ciudadano, destinada a las personas registradas dentro de los grupos A1 y B7 del Sisbén; híbrida, que es cuando se habilita con una tarjeta bancaria y, por último, la que está enfocada en personas con discapacidad.

