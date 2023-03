El transporte masivo de Bogotá, conocido como TransMilenio, ayuda a que millones de ciudadanos se puedan mover de un lado a otro de la ciudad. Este se encuentra en las principales calles, sin embargo, muy pocas personas se acuerdan como están lucían antes que se construyeran las estaciones. A continuación, desempolvaremos el baúl de los recuerdos y le mostraremos como estas lucían antes de la llegada del TransMilenio.

La historia de su creación

A medida que Bogotá empezó a crecer, se creó un gran problema, pues los ciudadanos no podían moverse de manera efectiva. A finales de los años 90, había una crisis fruto de la extensión de la ciudad y el aumento de la población, para finales del siglo XX la situación era crítica, ya que no había un verdadero sistema de transporte público que sirviera como alternativa al vehículo particular.



En la administración de los alcaldes Andrés Pastrana (1998- 1990) y Jaime Castro (1992- 1994), además de la primera de Antanas Mockus (1995-1997), se formularon diferentes propuestas para solucionar el problema de transporte público. En esta última alcaldía se habló de la posibilidad de establecer un sistema de transporte masivo que resolviera la problemática que se vivía en Bogotá.



Después, el alcalde Enrique Peñalosa (1998- 2000) incluyó un proyecto prioritario para la ejecución del plan de desarrollo Por la Bogotá que queremos en cuando a movilidad y de manera concreta al proyecto del sistema de transporte masivo.



Para esto se determinó la construcción de una infraestructura especial destinada de manera específica y exclusiva a su operación, a partir de corredores troncales especializados, dotados de carriles de uso único, estaciones, puentes, ciclorutas y plazoletas de acceso peatonal especial.



Fue así que se creó el TransMilenio, la primera ruta operó el 18 de diciembre del año 2000, con 14 buses, que recorrían la calle 80 y la troncal de la Caracas hasta la Avenida Comuneros.



Según la página web del TransMilenio, actualmente el sistema cuenta con 1.114,4 kms de vía en troncal en operación, 11 troncales en operación, 138 estaciones, 9 portales y 53 garajes. Además, tienen 2.364 buses.

Cómo se veían las calles de Bogotá antes del Transmilenio

Calle 80



TransMilenio inició sus operaciones el 18 de diciembre del 2000. En ese tiempo la operación era gratuita y tenía 21 estaciones por toda la Calle 80 hasta la estación Polo.



Caracas

En diciembre de 2000, se habilitaron más estaciones de la troncal Avenida Caracas, las cuales fueron: Calle 22, Calle 34, Avenida 39, Marly, Calle 72 y Calle 76. El 14 de febrero de 2001, se habilitó la última estación, Calle 63.

Autopista Norte

En mayo de 2001, el servicio de TransMilenio se extendió con la tercera troncal de la Autopista Norte desde la estación Héroes. En agosto de 2001, se habilitaron más estaciones en la Calle 85, Calle 106, Calle 142, Calle 161 y Prado.

La Autopista Norte en 1995. Foto: Rafael Guerrero. EL TIEMPO

Las Américas



En diciembre de 2003, se dio al servicio la troncal de la Calle 13 y la Avenida de Las Américas, la cual iba hacia la localidad de Kenedy, además quedaron integradas con la ruta del Eje Ambiental. En 2003 y 2004 se inauguran las estaciones del Portal de Las Américas y Banderas.



Así se veían Las Américas en los 2000. Foto: Archivo EL TIEMPO

NQS

En julio de 2005, luego de un año y medio de obras, se entregó la línea sobre la Avenida NQS, que se desprende de la troncal Autopista Norte a la altura de la calle 92 para unirse con la estación Santa Isabel. En septiembre del mismo año, se extendió hasta la estación General Santander.

Avenida Suba

La troncal de la avenida Suba se inauguró en de abril de 2006 y hubo varios puntos en los que se demoró la entrega, como lo son el intercambiador Suba – NQS – Calle 80 y el Alto de la Virgen.

Así lucia la Avenida Suba en el año 2000. Foto: Archivo EL TIEMPO

Calle 26

En el 2012, se inauguró la Troncal Calle 26 o Avenida El Dorado, en un principio iba desde el Portal El Dorado hasta la estación Gobernación. Luego, en octubre de ese año, se puso en servicio la totalidad de las estaciones de la Calle 26 y la carrera Décima.

La Calle 26 en el año 2009. Foto: Alberto Urrego. EL TIEMPO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

