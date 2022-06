Para acceder al sistema troncal de Transmilenio, y también a los buses del SITP, los ciudadanos que viven en Bogotá deben tener alguna tarjeta que los permita hacer uso de este servicio de transporte público.



Los usuarios tienen varias opciones. Por un lado, está la tarjeta básica que no cuenta con datos personales y no aplica el transbordo. Adquirirla vale 6.000 pesos.



La tarjeta plus es personalizada y tiene beneficios como descuentos por transbordo y la facilidad del viaje a crédito y protección del saldo.



La tercera opción es la tarjeta plus especial, la cual está diseñada para los usuarios con beneficio de Adulto Mayor. También existen las tarjetas de apoyo ciudadano Sisbén y otra especial para personas en condición de discapacidad.



Finalmente, hay una opción para quienes tengan tarjetas débito con los bancos Av Villas, Bancolombia, Itaú, Rappi, Scotiabank, Codensa o Davivienda.



Para verificar si su plástico tiene el convenio puede llamar al banco directamente o mirar si en la tarjeta aparece el logo de TuLlave. Simplemente debe acercarla al lector ubicado en las máquinas que hay en la entrada de las estaciones y listo. Tenga presente que para esta opción solo aplica el beneficio de transbordo.

