Así estará funcionando TransMilenio hoy 19 de junio en Bogotá 

En la capital colombiana se siguen presentando protestas pacíficas y aglomeraciones de ciudadanos que muestran su descontento durante el paro nacional.

En medio de las jornadas, la infraestructura de Transmilenio se ha visto afectada debido a actos de vandalismo que se han presentado.



Este sàbado 19 de junio, 45 estaciones estarán sin operación debido a que no pueden brindar las condiciones de seguridad necesarias para los usuarios.



(Siga leyendo: Protesta de conductores de los buses provisionales del SITP en Usme pueblo).



También hay tres estaciones operando con esquema de contingencia de horario especial y seis estaciones con cierres parciales, de acuerdo con lo publicado desde la cuenta oficial de Twitter de Transmilenio.

Estaciones cerradas

- Caracas:

​

Las estaciones cerradas son Calle 19, Calle 76, AV. Jiménez y Calle 72. Las estaciones con afectación parcial son Tercer Milenio, Calle 22, Calle 34, Calle 57, Calle 63.



- Caracas Sur:



Las estaciones cerradas son Fucha, Hospital, Nariño, Hortúa, Socorro y Olaya. Molinos presenta afectación parcial.



- Auto Norte:



Héroes permanece cerrada.



(Además: Las Américas cierra una nueva jornada de protestas con disturbios).



- Calle 6:



Guatoque - Veraguas y Tygua - San José.



- Eje Ambiental:



Estación Museo del Oro.



- Carrera 10:



San Diego, Las nieves, San Bernardo, Policarpa, AV. 1 de Mayo y Country Sur.



- Autopista Sur:



NQS - Calle 30 Sur, General Santander y Venecia.



- Soacha:



San Mateo, Terreros - Hospital C.V y La Despensa.



- Américas:



Biblioteca Tintal, AV. Américas - AV. Boyacá, De la Sabana, Patio Bonito, San Facon - Cra 22, Transversal 86, Distrito Graffiti, CDS - Carrera 32, Mandalay, Pradera, Puente Aranda, Carrera 43, Marsella y Zona Industrial.



- Calle 80:



Quirigua, Polo y Escuela Militar.



- Suba:



La estación Suba - TV 91 está cerrada.



- Calle 26:



Centro Memoria y Modelia.



(Le puede interesar: El orgullo de ser ciclistas diversos).



Por su parte, las estaciones Marsella y Olaya tendrán un horario de solo ingreso de 4:00 a.m a 10:00 a.m. y San Diego de 3:00 p.m a 8:00 p.m.



A su vez, San Diego, Calle 76 y Héroes tendrán horario de solo salida de usuarios de 4:00 a.m. a 10:00 a.m y Marsella y Olaya de 3:00 p.m a 8:00 p.m.



En las estaciones en operación encontrará activos los puntos de recarga a lo largo del día, así como los cicloparqueaderos.



Tendencias EL TIEMPO