A la hora de analizar el sistema de transporte público bogotano, generalmente se separa lo que es el componente troncal (rojo) y el zonal (azul). Sin embargo, no hay que olvidar la importancia que tiene para los usuarios el mecanismo por el cual estos dos servicios se conectan entre sí: el transbordo.

Si bien no todos los ciudadanos deben acudir a este servicio, para las personas que viven en la periferia, en su mayoría de bajos ingresos, es una herramienta verdaderamente importante para transportarse, además de que en algunos casos implica un gasto adicional.

De acuerdo con el Decreto 004 de 2023, para obtener un descuento en el transbordo se debe personalizar la tarjeta. Recaudo Bogotá cuenta con distintas categorías: tarjeta plus; plus especial, la cual es para adultos mayores de 62 años; apoyo ciudadano, destinada a las personas registradas dentro de los grupos A1 y B7 del Sisbén; híbrida, que es cuando se habilita con una tarjeta bancaria y, por último, la que está enfocada en personas con discapacidad.



Con este beneficio, pasar del componente troncal al zonal (o moverse entre buses zonales) es gratis durante un rango de 110 minutos, mientras que cuando es de zonal a troncal el valor es de 200 pesos. Se pueden hacer hasta dos transbordos en esta ventana de tiempo, pero, una vez se agota el plazo, se cobra la tarifa plena.



Es importante recalcar que el descuento en los transbordos no aplica cuando se realizan en el mismo paradero, entre servicios troncales o duales, para la misma ruta o cuando es troncal-zonal-troncal.



Según datos de TransMilenio, durante el año se hacen alrededor de 200 millones de transbordos, es decir, unos 548.000 al día. Teniendo lo anterior en cuenta, puede surgir la pregunta de si todas las personas que acceden a este servicio tienen claro el descuento al que pueden acceder, el cual, por supuesto, impacta significativamente las finanzas del usuario.

“Por ejemplo, a una persona de estrato 2 o 3 que debe tomar alimentador (buses naranjas) y después troncal, y no ha personalizado la tarjeta, le cuesta diariamente $ 6.000 por trayecto ($ 12.000 al día). En cambio, con la personalización le costará $ 3.300”, explicó José Stalin Rojas, director del Observatorio de Movilidad de la Universidad Nacional y quien ha investigado este tema.

Problemas al personalizar

Facebook Twitter Linkedin

Tarjeta TuLlave Foto: Tomada de Transmilenio.gov.co

Los ciudadanos que deseen adquirir tarjetas personalizadas no pueden hacerlo en todas las estaciones, sino únicamente en 40 puntos autorizados por TransMilenio, los cuales, según expertos, a veces tienen alta concentración de personas, haciendo demorado el proceso.



“Cuando yo fui hace un año, por ejemplo, creo que tardé un poco más de una hora para personalizar”, contó Germán Prieto, profesor de la especialización en Gerencia del Transporte de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.

Estos puntos se pueden consultar en la página web de Recaudo Bogotá, dando clic en la pestaña ‘Planea tu viaje’ y luego en ‘Puntos de personalización’. No obstante, en otra opción que tiene el sitio llamada ‘Cómo personalizarla’ no se despliega la pestaña para ver los lugares donde se puede hacer este procedimiento.



La personalización también se puede hacer virtualmente; de hecho, según cifras de TransMilenio, más de 1’300.000 personas realizaron el proceso de manera digital. Sin embargo, los expertos coinciden en que a algunos ciudadanos se les dificulta esta modalidad.



Y a esto hay que agregar que los adultos mayores de 62 años, así como las personas que cuentan con beneficio Sisbén, tienen alguna discapacidad o no son de ciudadanía colombiana, deben hacerlo sí o sí en un punto físico.



“Además de que no se da en todas las estaciones, los usuarios no conocen estos puntos, o se les dificulta hacerlo virtualmente. Desafortunadamente, no se conocen porcentajes de cuántas personas no han podido acceder al descuento por no saber cómo personalizar la tarjeta”, añadió Rojas.



TransMilenio, por su parte, recalcó que desde 2017, cuando añadieron la alternativa para personalizar la tarjeta virtualmente, han trabajado por mejorar la accesibilidad de este servicio. Actualmente, hay 6’603.391 tarjetas personalizadas en el sistema, de un total de 13’080.401 (un poco más del 50 por ciento).



Por otro lado, Darío Hidalgo, experto en movilidad y profesor de la Universidad Javeriana, afirmó que este servicio se podría mejorar “disponiendo de puntos adicionales” y reforzando el tema de comunicación con la ciudadanía. “Actualmente hay algunos vehículos itinerantes que visitan universidades y centros de concentración de personas y ayudan a personalizar, se podrían fomentar más estas iniciativas”.

El tiempo, otro debate

Uno de los puntos que también resaltaron los expertos fue la ventana de 110 minutos para obtener el descuento en el transbordo, pues en algunos casos no sería suficiente. De acuerdo con Rojas, esta medida “podría beneficiar a los pasajeros que van en la mañana, pero en el viaje de regreso por la tarde no estarían cubiertos”.



Prieto coincidió en este aspecto, y propuso que en algunos sectores “se podría hacer algún tipo de arreglo especial para crear una especie de personalización de la ventana de tiempo, favoreciendo a más personas”.



En este punto, además, se deben tener en cuenta las frecuencias de los buses zonales y el tráfico de la ciudad, ya que también afectan directamente el hecho de que un ciudadano pueda acceder al beneficio dentro del tiempo estipulado.



“El intervalo de paso entre un vehículo y el siguiente normalmente es muy errático por el efecto que genera el tráfico, sobre todo en zonas periféricas, donde hay muy alta congestión”, dijo Hidalgo, aunque recordó que la aplicación TransmiApp ayuda a planear el viaje con anterioridad.



Rojas, por otro lado, aseguró que la demora en ciertas rutas zonales puede llegar a incentivar el transporte informal, y agregó que el transbordo debería ser gratuito. “En horas de la mañana, varios usuarios prefieren tomar bicitaxis (a $ 1.500) que esperar el bus naranja o azul. Hay que reconocer que el SITP zonal ha mejorado mucho”.



Finalmente, Prieto indicó que, con el interés de mejorar la experiencia para los usuarios, “se necesita buscar nuevas fuentes de recursos para mejorar la calidad de nuestro sistema de transporte público, si no, va a dejar de ser competitivo o va a condenar a muchos usuarios a recibir un servicio ineficiente y de mala calidad”.

LAURA VALENTINA MERCADO

REDACCIÓN BOGOTÁ

@lauramerher1