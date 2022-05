Entre 94 y 126 horas al año habrían perdido, en promedio, los conductores de vehículos motorizados individuales en Bogotá en 2021. Estos son los cálculos que hacen los rankings de Inrix y Tom Tom, dos empresas de analítica de datos que, año a año, le ponen la lupa a un sector de la movilidad.



Los cálculos de Inrix, por ejemplo, indican que en la ciudad los conductores de carros particulares perdieron 94 horas en el tráfico. Para medirlo, Inrix toma la velocidad máxima y datos de velocidad de flujo libre de las vías más concurridas, para luego comparar los tiempos en horas pico.



Entre las ciudades ranqueadas en la lista de Inrix, Bogotá se ubica como la octava más congestionada del mundo. Las ciudades que están en los primeros lugares de la lista son Londres (148 horas perdidas), París (140), Bruselas (134), Moscú (108) y Nueva York (102). Sin embargo, vale resaltar que, de hecho, estas ciudades que lideran el escalafón también tienen grandes sistemas de transporte público cuyos tiempos de movilidad no son medidos dentro de estos rankings, es decir, Inrix revela la experiencia de solo una fracción de la población.



En el caso de Tom Tom, se utiliza una metodología similar de flujo libre vs. horas pico. Pero, además, se parte del principio de que un viaje aceptable dura 30 minutos, y de ahí en adelante calcula cuánto tiempo extra está sumando el viaje de carros particulares.



En el conteo de 2021, Tom Tom detectó que en Bogotá los conductores estaban perdiendo 126 horas en el tráfico: esto era un 2 por ciento más que lo calculado en 2020, pero un 13 por ciento menos que en 2019. En todo 2021, el promedio de congestión se calculó en un 55 por ciento: según Tom Tom, eso significa que los tiempos de viaje fueron un 55 por ciento más largos, comparados con lo que durarían en hora pico. Eso se traduce en 17 minutos extras.



De acuerdo con los datos de Tom Tom, el día y la hora con el peor tráfico es el viernes, entre 2 y 3 de la tarde.



¿Cómo estamos hoy?

Los rankings de las dos empresas de analítica se publican anualmente. No obstante, Tom Tom cuenta en su página web con un tablero de monitoreo que permite ver el nivel de congestión en tiempo real. Ayer, por ejemplo, a las 7 a. m., reportaba un nivel de congestión del 99 por ciento (además, indicaban que esto era un 42 por ciento más que el promedio a la misma hora). Es decir, un trayecto de 30 minutos podía tomar el doble de tiempo a esa hora.



Y no es solo cuestión de indicadores: es una experiencia que están viviendo algunos ciudadanos en la capital. Un viaje entre la calle 116 con Boyacá y el centro de Bogotá toma hasta una hora y 20 minutos, cuando podría tomar 40 minutos.



Según cifras de la Secretaría Distrital de Movilidad, la velocidad promedio en Bogotá ha sido de 25 kilómetros por hora en mayo, abril, marzo y febrero. Solo en enero alcanzó a registrarse una velocidad promedio de 29 kilómetros por hora. En un artículo publicado este fin de semana en EL TIEMPO, José Stalin Rojas, profesor y director del Observatorio de Logística y Movilidad de la Universidad Nacional, vaticina incluso que “no se ve en el futuro cercano un aumento de la velocidad para los carros privados”.



¿Qué está pasando? De acuerdo con expertos consultados por este diario, las causas son múltiples. Para Darío Hidalgo, analista de movilidad, esto se explica por el incremento del parque automotor, la apertura de más y más frentes de obra y los aumentos de siniestros y choques simples.



Las causas: en detalle

Según datos del Registro Único Nacional de Tránsito (Runt), entre el 11 de enero y el 30 de abril, en Bogotá se han matriculado 17.296 carros nuevos. Pero a estos hay que sumarles los nuevos registros en municipios vecinos como Funza (27.680), Soacha (14.057), Madrid (9.356) y Chía (5.271). A los carros, además, se suma la entrada de 1.081 motos nuevas en Bogotá. Pero los datos del Runt precisan que, de hecho, el mayor número de registros se da en Funza (20.646), Soacha (13.706), Madrid (8.552), Mosquera (3.599) y Chía (2.617). Estos vehículos de los municipios, por dinámicas de trabajo y estudio, terminan en Bogotá.



Además, son vehículos que llegan a encontrarse con las obras de la ciudad: solo en este año se espera que se abran 500 frentes. “Tenemos muchas restricciones por construcción en varios frentes. Uno de los más grandes es la troncal de TransMilenio de la avenida 68”, explica Hidalgo.



En cuanto a siniestros viales, las cifras también van al alza. El Observatorio de Movilidad de Bogotá reporta 9.609 siniestros entre enero y abril: es decir, esto es como si se registrara un siniestro cada 20 minutos.

De estos siniestros, 58 por ciento han sido de solo daños, y ahí justamente se han esperado cambios. Desde finales de 2021 se prometió un cambio en la gestión de choques simples, para permitir que los ciudadanos tomaran sus propias evidencias y las enviaran al seguro para así evitarse la espera de las autoridades y despejar más rápido la vía. Sin embargo, la reglamentación no se ha expedido y esa sigue siendo una deuda con la ciudad.



De otro lado están los efectos del pico y placa y el control para que las excepciones brindadas por Movilidad se estén utilizando correctamente. “Yo creo que hay problemas en el control del pico y placa. Esto puede pasar por tres elementos: por la suspensión que tuvo durante la pandemia, por la flexibilización con varias excepciones y por la falta de control de pico y placa solidario y el carro compartido con tres ocupantes”, reconoce Hidalgo.



Cifras de la Secretaría de Movilidad indican que, al 12 de mayo, se tenían 31.105 permisos activos de pico y placa solidario y que la semana pasada se tenían 152.064 registros activos de carro compartido (108 % más que el promedio semanal de noviembre). Es decir, son más de 183.000 vehículos adicionales circulando en calles, y de los que corresponden a Carro Compartido no hay total garantía de que se esté haciendo un uso más eficiente del vehículo con el transporte de tres pasajeros.

EL TIEMPO, por ejemplo, ha conocido casos de ciudadanos que se registran en carro compartido, pero continúan viajando en solitario y no son detectados por las autoridades.



La Secretaría de Movilidad reporta que entre el 11 de enero y el 12 de mayo se han impuesto 5.249 órdenes de comparendo por circular en sitios u horas restringidas: es decir, 61 en promedio en días hábiles.



REDACCIÓN BOGOTÁ

