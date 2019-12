Brutal: así describieron el trancón de la Autonorte la noche del lunes

Centenares de ciudadanos padecieron la tortura de quedarse estacados en medio del trancón que catalogaban como ‘brutal’ en la Autopista Norte, sobre todo, en la noche de este lunes.

Aunque el atasco en este corredor vial es recurrente y más durante esta época del año miles de conductores se vieron afectados por el cierre programado de un tramo de la autopista debido a obras de ampliación y reparcheo.



Esto, de inmediato, causó la indignación de los ciudadanos quienes no dudaron en trinar su inconformidad a través de las redes sociales y desde el trancón. “En plena Navidad decidieron que tenemos que quedarnos encerrados en la casa, ¿Por qué no planean mejor las obras? esto es de no creer”, dijo un usuario de Twitter.

Llevo casi dos horas tratando de salir de Bogotá y parece que el.trancon se demorara mucho tiempo más.

Completo 13 horas metida en buses, que desespero 😭 — xd (@Exttrod) December 17, 2019

Otros se quejaban de la falta de planeación para llevar a cabo estas intervenciones viales. “La Autopista Norte y la carrera Séptima hacia el norte están colapsadas por la mala planeación de los ingenieros de obra y @SectorMovilidad y @TransitoBta ni por las curvas”, escribían.

Salí de la oficina con muchas ganas de ir al gimnasio y se me quitaron EN ESTE HP TRANCON EN EL QUE LLEVO UNA HORA !!!! — Sr. Natilla (👸🏻🐮) (@Juanma1013) December 17, 2019

Lo cierto es que esta situación hizo que anoche se vivieran un verdadero caos vehicular en el norte de la ciudad. Se veían carros en contravía, otros pasándose los separadores, otros tomando los retornos en contraflujo prohibido. De un momento a otro cada cual hacía lo que se le ocurría para librarse del trancón.

@Coviandes @NoticiasCaracol @CaracolRadio Qué es esta falta de planeación??.. monumental trancon a las 11 de la noche en la autonorte y Cra 7a.. 2 horas desde la 170 hasta el peaje.. feliz navidad pic.twitter.com/hkVgbfvwHk — Sergio Wiest (@SerWiest) December 17, 2019

¿Qué se estaban haciendo en la Autopista Norte?

La Secretaría de Movilidad (SDM) autorizó un Plan de Manejo de Tránsito (PMT) para realizar el cierre total de la calzada oriental de TransMilenio y el cierre del carril occidental de la calzada mixta oriental (sentido sur-norte) para circulación de vehículos del sistema TransMilenio, en la Autopista Norte, entre la calle 130 y la calle 134. Allí estaban demoliendo losas y colocando asfalto.



Según explicaron estas actividades de obra se ejecutaron desde desde las 10 de la noche del viernes 13 de diciembre de 2019 hasta las 4 de la tarde del lunes 16 de diciembre de 2019.



Supuestamete, para facilitar la movilidad a los usuarios de la vía, se autorizó el cierre de la calzada oriental de TransMilenio en sentido sur-norte de la autopista norte, entre la calle 130 y la calle 134.



Los vehículos articulados de TransMilenio que circulan, por lo general, en sentido sur-norte fueron organizados para circular por el carril occidental de la calzada rápida mixta oriental e incorporarse a la altura de la calle 134 a la calzada exclusiva mientras que los vehículos particulares debían circular por los dos carriles restantes de la calzada mixta rápida oriental.



Nada de esta organización sirvió. Según los ciudadanos hubo una falta total de planeación.

