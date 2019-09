Trancón en carrera 30 con 2a sentido sur-norte por camión que se volcó

Un camión Ford que se movilizaba por la carrera 30-NQS sobre la calle 2a, se volcó este jueves. En el accidente se vieron involucrados un automóvil particular y un motociclista.



En total, según el reporte preliminar, seis personas fueron valoradas de las cuales cinco tienen lesiones leves, según la información.



El conductor de la moto y otra persona fueron trasladados a un centro asistencial.En el sector se presenta un trancón monumental, hacia las 7:00 de la mañana.

El vehículo de carga se desplazaba sentido sur - norte con una carga de bloques de ladrillos que quedaron esparcidos en la vía.



Autoridades están en la zona para restablecer la movilidad y recomiendan tomar vías alternas.



Entre los pacientes se encuentran:



1. Hombre de 48 años con trauma facial, quien es el conductor de camión.

2. Mujer de 67 años, fue valorada y no requirió traslado.

3. Mujer de 13 meses, fue valorada y no requirió traslado.

4. Mujer 43 años, fue valorada y no requirió traslado.

5. Hombre de 54 años con trauma en emicuerpo derecho y herida en nariz, fue trasladado al Hospital San Jose Centro. Es el conductor de moto a quien le caen unos ladrillos.

6. Hombre de 65 años con trauma de reja costal y trauma cerrado de tórax.

BOGOTÁ