Entre enero del 2020 y el pasado 14 de septiembre, en Bogotá se han impuesto 378.738 comparendos por exceso de velocidad, de los cuales 367.208 han sido detectados por las llamadas ‘cámaras salvavidas’, y 11.530, a través de operativos en vía.



No todos, pero buena parte de los presuntos infractores se están encontrando con un problema al intentar impugnar esos comparendos: no hay citas para las audiencias presenciales “para esta clase comparendos” dice Carlos Pareja, uno de los afectados. Para las audiencias virtuales las citas las están dando para septiembre del 2023. Hasta el pasado mes de agosto, 44.095 conductores han impugnado comparendos.

Pero ese no es el único problema. Quienes están en esa situación no pueden realizar ningún trámite, bien sea el traspaso de un vehículo o renovar su licencia de conducción, porque para ello la persona debe estar a paz y salvo, es decir, no debe tener infracciones pendientes.



La Secretaría de Movilidad de Bogotá (SDM), admitió que esta situación se está presentando y que pese a las campañas pedagógicas, hubo un incremento en la infracción C-29 (exceso de velocidad), con lo cual, “aumentó la imposición de comparendos por fotodetección y esto se ve reflejado en el aumento de solicitudes de impugnación de las mismas”.

Además, dice la SDM, las impugnaciones se dispararon por cuenta de la sentencia C-038 de 2020, proferida por la Corte Constitucional, que declaró la inexequibilidad del parágrafo primero del artículo 8 de la Ley 1843 de 2017. Esta sentencia “tuvo un impacto significativo en el aumento de impugnación de órdenes de comparendos, impuestas por mecanismos de fotodetección”.



En efecto, la Corte en estos casos retiró del ordenamiento la responsabilidad solidaria entre el propietario del vehículo y el conductor, pero no modificó el procedimiento contravencional. En otras palabras, el sistema de fotodetección es válido pero debe haber identificación plena del infractor por parte de las autoridades, algo que las cámaras por si mismas no pueden determinar.

La solución



Al respecto, la Corte Constitucional en la misma sentencia le encomendó al Congreso de la República subsanar los vacíos en la Ley y “definir de manera precisa y suficiente, los elementos de la responsabilidad sancionatoria”, tarea que sigue pendiente. Esta es la razón por la cual muchas personas están impugnando los comparendos.

Para remediar la situación, la SDM le dijo a EL TIEMPO que realizará “jornadas de contingencia en los meses de septiembre y octubre para evacuar la mayor cantidad de audiencias de impugnación de comparendos y liberar la agenda con el objetivo de que las citas agendadas para 2023 sean reprogramadas para este mismo año”.



Además, de la pedagogía en las calles, la Secretaría de Movilidad adoptó otras medidas administrativas como la depuración de la agenda de impugnaciones pues, asegura, “no todas las solicitudes proceden y cumplen con los parámetros legales para la realización de la misma, con el fin de descongestionar fechas disponibles y adelantar el proceso para miles de ciudadanos”.



Finalmente aclara el organismo que “en los canales de agendamiento, de la Secretaría Distrital de Movilidad, cuentan con la opción de agendamiento para audiencia de impugnación virtual o presencial, resaltando que, si el ciudadano agenda cita para audiencia presencial en las instalaciones de la entidad, las citas son más expeditas pues para este caso tenemos agenda disponible para noviembre de 2022”.

