Llámenlo atasco, embotellamiento, tapón o congestión. Al final es el trancón nuestro de cada día. Bogotá está viviendo una de sus épocas más terribles en materia de movilidad. Suena irónico en una ciudad que ha apostado en las últimas décadas por sistemas alternativos, reconocida mundialmente por sus ciclorrutas, su ciclovía dominical y más recientemente por el auge de sistemas eléctricos. Y también tuvo una época dorada en que fue admirada, y mucho, por su sistema de buses articulados y carriles exclusivos: TransMilenio.



Hoy no hay tema de conversación que no incluya un amplio capítulo sobre el drama de moverse en la ciudad. Y si se le añaden el invierno, los charcos, los huecos y los árboles que caen sobre los vehículos, pues calculen. Por bien que a usted le vaya, no deja de gastarse una hora en trayectos relativamente cortos. Más que un viaje a Medellín en avión.



El desespero es generalizado. EL TIEMPO publicó esta semana que hay días en que conductores de carro tardan el doble de tiempo, frente lo que gastaban el año pasado, cuando todavía estaban las restricciones por la pandemia y mucha gente permanecía en casa.



¡Qué desespero de trancón!, escucha uno decir. ¡Es que no hay por dónde moverse!, agregan otros. ¡Comiencen ustedes, yo sigo aquí en un trancón!, remata alguien más. Esa es la rutina en la que estamos. Y, obvio, la primera reacción es buscar culpables: la Alcaldía, el IDU, la Policía, tantas motos, tantos carros, tantas ciclas, tantas obras... Se nos olvida fácilmente que también nosotros hacemos parte del problema.

El que va en su carro tiene la convicción de que pagar impuestos, peajes y respetar el pico y placa lo habilita para exigir vías desocupadas. El que tiene moto cree que, además de no tener restricciones, las calles le pertenecen para andar a lo que se le antoje. Y si es un mensajero, con más veras. Por eso son las principales víctimas de las fatalidades en la calle. Y si es un ciclista, cree que su condición de vulnerabilidad le otorga el derecho a no respetar señales, ni espacios públicos y a moverse en medio del tráfico, teniendo ciclorruta al lado.



Al final, todos estamos contribuyendo al trancón, bien porque solo queremos usar carro o moto, o bien porque la imprudencia con la que actuamos hace que provoquemos incidentes que se convierten en largos y tediosos trancones.

Ahora vamos a otras causas: las obras. Prácticamente no hay rincón en esta ciudad que no tenga polisombras, máquinas y obreros construyendo una troncal, cambiando un tubo, proyectando una avenida o arreglando un andén. Y varias de ellas tardarán no meses, sino un par de años más.

Otra causa de los trancones: el manejo del transporte de carga. No ha sido posible diseñar un modelo de logística de carga en Bogotá. Que un furgón se detenga sobre una avenida, aunque sea quince minutos, para dejar un producto hace colapsar la movilidad. Que usted deje el carro en plena vía pública para comprar el pan –lo he visto– o para sacar plata de un cajero –también lo he visto– o para esperar al hijo mientras sale de visitar a la novia –lo he hecho y me arrepiento– solo genera trancón, por mínimo que sea.



Bogotá no tiene vías suficientes. Bogotá ve crecer su parque automotor de forma desaforada. Bogotá no tiene su malla vial en buen estado. Bogotá se llenó de carros particulares que hacen las veces de taxi. Bogotá permitió que se pagara por congestionar. El sector público y el privado carecen de esquemas de gestión social para que la gente sepa de las obras que se ejecutan, de cómo estas lo van a afectar y de qué alternativas se ofrecen para garantizar la movilidad.



El cobro por parqueo en vía, las bicis públicas, la reciente alianza de la Alcaldía y el sector privado para impulsar el carro compartido –de lejos, la mejor estrategia– son medidas sanas que sin duda ayudarían a la movilidad.

Pero bien sea por la pandemia, por vanidad o por pura necesidad –como el peluquero que trabaja a domicilio y necesita dos carros–, lo cierto es que no hay medida que valga para reducir los trancones.



En mi humilde opinión, solo nos tenemos a nosotros mismos para paliar la situación: hacer un esfuerzo mínimo por usar carro lo menos posible; buscar vecinos y amigos con quien compartirlo; si el trayecto es corto, optar por la bici; si es largo, volver a creer en TransMilenio. Si puede quedarse un par de días trabajando en casa, eso ayuda. Y lo de siempre: que las autoridades garanticen la seguridad y el bienestar de todos a la hora de movernos en la ciudad. Sin esto, no hay alivio posible, déjense de cuentos; al contrario, solo invita a seguir lamentándonos y a despotricar de la ciudad como si ella tuviera la culpa de nuestro progreso mal entendido.

ERNESTO CORTÉS FIERRO

EDITOR GENERAL DE EL TIEMPO

En Twitter: @ernestocortes28