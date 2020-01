Trampas para los ciudadanos en el espacio público en Bogotá

El mal estado del espacio público en algunos sectores de la ciudad ha causado todo tipo de accidentes entre ciudadanos, y EL TIEMPO les ha seguido la pista a varios casos. A este diario llegó el reporte de dos ciudadanas en la última semana.

A una de ellas, un enredo con las manijas de una alcantarilla del acueducto la hizo tropezar, caer y quedar con la cara inflamada y un ojo morado. “Iba a hacer unas compras al barrio Restrepo, en la carrera 13 con calle 11 sur. Traté de cruzar una calle y tropecé con las manijas de hierro, que estaban elevadas por lo menos 5 cm del asfalto. No alcancé a poner las manos y recibí todo el golpe en el ojo derecho”, relató. En la alcantarilla, y sin tiempo de poner las manos, recibió todo el golpe en el ojo derecho. Días después del incidente, aún debe usar gafas negras y protección para ocultar el hematoma.

Así quedó una de las mujeres accidentadas. Foto: Archivo particular

El otro caso se presentó en la zona T por una varilla salida al borde de un andén. La mujer, de 63 años, asegura que acababa de salir de uno de los restaurantes del sector y al tratar de pasar la calle 85 se cayó. No era la primera vez que le sucedía.“Caminar en Bogotá significa andar mirando al piso. En esa ocasión yo supe caer, una persona que no sepa cómo hacerlo se lastima más”, advierte.



EL TIEMPO hizo un recorrido por el punto del accidente y comprobó que no solo representaba un peligro esa varilla salida del andén, sino también tornillos fuera del asfalto, restos de señales de tránsito cortadas y hasta el tubo de un teléfono que en algún momento estuvo ahí.

Trampas para los ciudadanos en el espacio público Foto: Néstor Gómez / EL TIEMPO Trampas para los ciudadanos en el espacio público Foto: Néstor Gómez / EL TIEMPO Trampas para los ciudadanos en el espacio público Foto: Néstor Gómez / EL TIEMPO

El IDU al conocer el segundo caso aseguró que retirará la varilla, pero también hace una invitación a que los ciudadanos que sufran este tipo de accidentes, se comuniquen al correo atnciudadano@idu.gov.co o a los teléfonos 33875555 o 3412214 para instaurar la queja y evitar que vuelvan a ocurrir este tipo de accidentes.



Además, las personas deben tener en cuenta si son alcantarillas del acueducto, deben comunicarse a través de la línea gratuita 116; si son de Condensa, a través de la línea gratuita 115; o si son obras que pertenecen a Alcaldías Locales directamente con las líneas de estas.



BOGOTÁ

