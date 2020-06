Tragedia ambiental en Usme: tierreros incendian partes de Entrenubes

El parque ecológico Entrenubes, pulmón del suroriente de la capital, fue el gran afectado por una arremetida de tierreros que quieren mantener el control de la zona para mantener las invasiones y el negocio de asentamientos informales.



Todo comenzó este domingo cuando un grupo de personas llegó en buses a ubicarse dentro de la zona ecológica.

"Llegaron una serie de buses que transportaron más de 500 personas, entre ellos familias y niños. Venían de Bosa, Soacha y Ciudad Bolívar. Llegaron con materiales como si fueran a construir absolutamente todo", explicó el Secretario de Seguridad, Hugo Acero, quien aseguró que detrás de estos hechos hay organizaciones criminales: "Los tierreros son una organización criminal y se están aprovechando de la necesidad de la gente, les prometen vivienda y lotes. Pero allí no puede haber eso". (Lea también: Pandemia y bandas de ex-'paras', coctel que acorrala a Ciudad Bolívar)

Cuando las autoridades se percataron de la situación, intervinieron con apoyo de la Alcaldía local, Integración Social, Hábitat, ICBF y otras entidades para evitar la invasión y concertar con la ciudadanía.



"Les ofrecimos alternativas, que se constituyeran en personas que podrían recuperar el ambiente. Se les puede contratar para eso. No aceptaron ninguna oferta", aseguró Acero.



Finalmente, después de mucho insistir, se logró recuperar el terreno. Este lunes, la Secretaría de Gobierno confirmó que se desmontaron 250 estructuras no consolidadas.

#UsmeDefiendeEntreNubes 🌳🌱✅después de varias semanas de arduo trabajo la Alcaldía Local de Usme y las diferentes entidades 🤝distritales lograron el desmonte de aproximadamente 250 estructuras no consolidadas que se encontraban en la parte baja del Parque Ecológico EntreNubes. pic.twitter.com/uUGKpJavw0 — Alcaldía Local de Usme (@UsmeAlcaldia) June 2, 2020

Sin embargo, este martes, un grupo de 80 personas regresó a la zona y comenzó a quemar y talar especies vegetales tratando de recuperar el control del terreno y seguir invadiendo.



Cifras preliminares hablan de 18 hectáreas afectadas. La Secretaría de Ambiente está haciendo el monitoreo para reportar el daño total.

#ATENCIÓN A esta hora, después de recuperar parte del terreno del Parque Entrenubes, personas intentan invadirlo nuevamente incendiando y tumbando los árboles de esa reserva del suroriente de Bogotá. pic.twitter.com/JhxxkTWAoS — Sec. Seguridad BOG (@SeguridadBOG) June 2, 2020

La Secretaría de Ambiente aseguró que el impacto ambiental es enorme. Recuperar estos ecosistemas puede tardar décadas.

#EntrenubesEsDeTodos | La ocupación ilegal no solo está trayendo daños ambientales al Parque Ecológico Distrital Entrenubes, sino también está afectando los nacimientos de agua que alimentan la quebrada Yomasa. pic.twitter.com/fsAXFb1MWv — Secretaría de Ambiente 𓆉 (@Ambientebogota) June 2, 2020

La Policía y la Fiscalía intervinieron. Por estos hechos hay nueve personas detenidas que serán presentadas ante la justicia por daños en medio ambiente y otros delitos.



El Secretario adviritió sobre la gravedad de las invasiones ilegales que no solo engañan a personas vulnerables, sino que terminan afectándolos.



"Hay una nueva modalidad y es que le dicen a la gente 'le voy a dar un terreno, pero usted ayuda a adecuarlo'. Cuando han logrado cierto nivel dicen 'ese terreno no era regalado, vale, y usted me va a pagar cuotas mensuales'", detalla Acero.

Cuando las personas no cumplen con los pagos, explica, terminan siendo expulsados con amenazas. Un actuar similar estaría ocurriendo con la invasión de edficios, una práctica detectada en esta época de cuarentena.



"Detrás de esta actividad hay organizaciones criminales. Los tierreros son organizaciones criminales, los urbanizadores ilegales son unos criminales", alertó el Secretario y confirmó que se adelantan investigaciones al respecto.



La alcaldesa Claudia López está al tanto de la situación. "Ha pasado en Cerro Seco, Altos de la Estancia y Entre Nubes. Un drama humano, social, ambiental y de seguridad muy difícil", trinó.

Organizaciones criminales de tierreros y narcotrafico invaden zonas de alto riesgo o reservas ambientales, las lotean y estafan familias que usan de escudo. Ha pasado en Cerro Seco, Altos de la Estancia y Entre Nubes.

Un drama humano, social, ambiental y de seguridad muy difícil. https://t.co/X5UZg67p1y — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) June 2, 2020

