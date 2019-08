Colapsó el tráfico en el centro por manifestaciones en la carrera 10.°

Este viernes varios trabajadores de la Rama Judicial comenzaron una manifestación en el centro, a la altura de la carrera décima, debido a la infraestructura de los juzgados civiles circuito, civiles municipales y civiles de ejecución de sentencias, ubicados en los edificios Hernando Morales Molina, en la carrera 10 No. 14-33

Y Jaramillo Montoya, de la carrera 10 No. 14-36, donde las audiencias programadas para hoy no tuvieron lugar.



A ellos se sumaron los usuarios que conocieron la situación y se solidarizaron. Algunos ciudadanos han reportado la congestión vehicular y el cierre de los carriles particulares, por parte de quienes protestan.

Según Jhonatan Pedroza, usuario que se sumó a la movilización., "inicialmente el complejo judicial fue cerrado por los funcionarios y los voceros sindicales de los empleados de la rama judicial, ahí se puso en conocimiento de los usuarios la situación: que los ascensores no están certificados y por ser un peligro fueron sellados", explicó.

Sin embargo, se abrieron dos ascensores para trasladar a las personas por los 22 pisos del complejo, pero han tenido fallas. Incluso, algunas han quedado atrapadas temporalmente, según Pedroza.



"También la gente que utiliza las escaleras está en riesgo porque muchas personas no no pueden subir las escaleras y cuándo se desmayan, no hay camillas ni personal preparado para asumir una situación dentro del complejo", continuó Pedroza.



Luego de informar a los usuarios sobre las fallas en la estructura, se realizó una asamblea y tanto usuarios como empleados decidieron realizar una protesta pacífica para visualizar una situación o problemática.



Sobre las 11 de la mañana varios ciudadanos compartieron en redes sociales el cierre del corredor y su preocupación por el represamiento.

