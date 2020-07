Tractomula se partió en dos en la autopista Norte y causa trancón

En este momento se presenta un grave trancón en la autopista Norte con calle 128, sentido norte - sur, en Bogotá, debido a un accidente que sufrió una tractomula cuando, literalmente, su tráiler se partió en dos.

Según el conductor del vehículo, el incidente no sucedió por la presencia de huecos sino que fue una falla del vehículo al no soportar las carga. Afortunadamente su salud no corrió ningún peligro.



(En otras noticias: Julio y agosto serán los meses más difíciles en la historia de Bogotá)

En este momento el problema es el represamiento de vehículos a causa del inmenso camión estancado en plena vía. Se espera la llegada de otro del mismo tamaño para poder hacer el trasbordo de toda la carga. Además, aguardan de forma urgente la presencia de la Policía de Tránsito para ayudar con el flujo de vehículos en la zona.

REDACCIÓN BOGOTÁ

