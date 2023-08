La Alcaldía de Bogotá dio a conocer por medio de su página oficial más de 30.000 ofertas de empleo formal en Bogotá, que estarán disponibles del 28 al 31 de agosto de 2023.



(Le recomendamos leer: Pilas, no se deje engañar: Bavaria advierte sobre convocatoria falsa de empleo).

Entre los empleos disponibles están: auxiliares logísticos, vigilantes, asesores y asesoras comerciales, operarios y operarias de producción, operarios y operarias de bodega, auxiliares administrativos, auxiliares de servicios generales, limpieza y aseo,

asesores y asesoras para call center, y más perfiles.



Para acceder a las ofertas debe entrar a la página de La Agencia Distrital de Empleo por medio del programa Bogotá Trabaja, dónde encontrará la descripción del empleo, el nivel de estudios requerido, la experiencia, el salario, funciones, horario y tipo de contrato.



(Puede leer: ¡Trabajo sí hay! La jornada de empleabilidad en TransMilenio: ¿dónde y cuándo es?).

Además, de acuerdo con la Alcaldía de Bogotá, puede pedir información en estos lugares:



- Lunes, 28 de agosto:

Antonio Nariño, Salón Comunal Ciudad Berna (Calle 8 Sur # 11A – 39), horario de 9:00 a. m. a 4:00 p. m.

Engativá, Super Cade Sabanas del Dorado (Transversal 113B # 66 – 54), horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.



- Martes, 29 de agosto:

Ciudad Bolívar, Salón Comunal Bolivia (Diagonal 86A # 103C – 80), horario de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.



- Miércoles, 30 de agosto:

San Cristóbal, Iglesia Divino Niño (Carrera 5N # 27 – 65), horario de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.



- Jueves, 31 de agosto:

Ciudad Bolívar, San Francisco (Diagonal 62 Sur # 20F – 20), horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Antonio Nariño, SENA Complejo Sur (Carrera 30 # 17 – 91 Sur), horario de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

¿Cómo puede postular su hoja de vida?

Para aplicar debe ser residente en Bogotá (de ser extranjero requiere de un permiso de trabajo), ser mayor de edad, no tener un contrato de nómina y no haber participado en los programas ‘Empleo Joven’, ‘Empleo Incluyente’ e ‘Impulso al Empleo’ de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.



Además, debe tener en cuenta estos documentos: cédula de ciudadanía, contar con documentación al día para vinculación laboral, documentación legal vigente PPT y cédula de extranjería, de ser población migrante.



Con la documentación completa podrá acercarse a los lugares indicados para postularse a los eventos de empleo.



NATALY BARRERA

ÚLTIMAS NOTICIAS



(Le podría interesar: Alemania creó ofertas laborales para colombianos, así puede aplicar a las vacantes).

Más noticias en EL TIEMPO: