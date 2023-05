La Secretaría de Desarrollo Económico, con la estrategia Bogotá Trabaja, anunció que va a ofertar más de 10.000 vacantes a la ciudadanía, a través de distintos eventos y ferias de empleo que se llevarán a cabo alrededor de la capital.



(Lea también: ¿Fin de semana de calor en Bogotá se debe a fenómeno de El Niño?).

Bogotá Trabaja es una iniciativa que busca mejorar el acceso laboral de las personas a través de programas y proyectos que le permitan a la población con más barreras de inserción laboral, acceder a un empleo formal, digno y decente.

Esta estrategia comprende una ruta de empleabilidad que ofrece servicios de formación pertinente que se ajustan a las necesidades del sector empresarial de la ciudad (TIC, bilingüismo, competencias socioemocionales, entre otras). Asimismo, tiene programas innovadores de empleo que incentivan permanentemente a las empresas y a los buscadores de empleo para el acceso a un puesto de trabajo.

#TrabajoSíHay | ⏰ Llegó la hora de tener un trabajo formal, digno y decente. 👨‍💼👩‍💼



Si eso es lo que sueñas, asiste a esta convocatoria con la que podrás quedarte con un excelente trabajo.



Ten en cuanta los siguientes requisitos:



🔸 Lleva tu cédula.

🔸 Lleva tu hoja de vida. pic.twitter.com/5C7MTNQbE6 — Secretaría Desarrollo Económico (@DesarrolloBta) May 8, 2023

Cabe destacar que la Secretaría de Desarrollo Económico, con la estrategia Bogotá Trabaja, ha colocado en el mercado laboral a un total de 74.894 personas con barreras de acceso desde 2020 hasta diciembre de 2022.

Para mayo, cuenta con más de 10.000 ofertas laborales disponibles en la ciudad. La ciudadanía interesada en conocer y acceder a estas ofertas, lo puede hacer de forma gratuita y sin intermediarios a través de www.bogotatrabaja.gov.co



(Además: ¿Por qué las zonas de parqueo en Bogotá aún no logran ser autofinanciables?).

Ferias en mayo

Del 8 al 17 de mayo:



Feria de Empleo en Manzanas del Cuidado: Puente Aranda.

Recorrido de la Unidad Móvil en las localidades Puente Aranda, Barrios Unidos y Antonio Nariño.

Presencia en las 17 Manzanas del Cuidado:

Bosa – CDC El Porvenir

Bosa – Centro Integral de Justicia Campo Verde

Kennedy

Tunjuelito

Suba

Centro (Recibe a personas de dos localidades: Santafé y La Candelaria)

Ciudad Bolívar – Jardín Infantil Dejando Huellas

Ciudad Bolívar – SuperCADE Manitas

Engativá

Fontibón

Los Mártires

Chapinero

Rafael Uribe Uribe

Usaquén

San Cristóbal – CEFE

San Cristóbal – Aula Ambiental Juan Rey

Usme

Del 19 al 29 de mayo:



Ferias de empleo en localidades:

Engativá – Avenida Calle 72 # 110B – 13, de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

Suba – Carrera 143 # 132A – 45, de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

Kennedy – Carrera 74 # 42G – 52 Sur, de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

San Cristóbal – Calle 37 Bis Sur # 2 – 81, de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

Chapinero – Calle 70 #9-32, de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Fontibón – Avenida El Dorado # 100 – 70, de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Más noticias

REDACCIÓN BOGOTÁ