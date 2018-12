Trabajadores del concesionario Suma del SITP protestaron ante banco

Durante varias horas trabajadores del concesionario SUMA que hace parte del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), protestaron frente a la sede de una entidad financiera, aludiendo inconvenientes con esa entidad.

Fredy Valero, vocero y líder de los trabajadores aseguró que el lunes fueron citados a una reunión en donde “se nos explicó que la entidad financiera estaba reteniendo el 50 por ciento del total que TransMilenio le paga a la empresa SUMA por la prestación de servicios. Esto nos afecta directamente a nosotros. Ya nos dijeron que nos pagaran el mes de diciembre pero que luego no se sabe qué pasará. No se sabe si nos van a cancelar el contrato”.



Valero añadió que no sólo los 1.800 trabajadores suscritos a la empresa se verán afectados, sino que a largo plazo, “los habitantes de Ciudad Bolívar verán las consecuencias, porque cuando se acabe el combustible o haya que enviar los buses a mantenimiento no va a ver los recursos”.

Jairo Angarita, gerente de SUMA aceptó que la empresa tiene algunas deudas y pagos atrasados con los bancos. Sin embargo, Angarita dice que “este descuento por derecha nos cogió por sorpresa porque veníamos llevando negociaciones con las entidades bancarias para que esto no sucediera”.



Angarita insistió en que si con el 100 por ciento del pago se evidenciaba un déficit en el sistema, con el 50 por ciento retenido, el servicio se verá afectado.

El gerente explicó que el sistema SITP tiene un gran problema de financiación y estructural y para ese evento las empresas concesionarias adquirieron créditos en el sistema financiero, créditos que a raíz de la crisis del sistema no se han podido pagar.



“Resulta que Suma entró en proceso de reorganización (ley 1116) desde octubre del 2017 y en ese momento todos los pasivos quedaron congelados y en la Superintendencia se debe surtir un acuerdo con acreedores, pero los bancos encontraron que ellos son la excepción y pueden retener directamente la plata y eso está ocurriendo y ellos no quieren someterse al proceso de acudir la Superintendencia de Sociedades y retienen el 50 por ciento de los ingresos porque les ingresa a las cuentas de ellos a partir del patrimonio autónomo”, relató Angarita.

Por su parte la empresa TransMilenio se pronunció y señalo que “en consecuencia, la problemática planteadas por los operadores en su protesta se circunscribe exclusivamente entre entidades privadas”, además que las decisiones tomadas por las entidades bancarias no son responsabilidad de la Administración Distrital.



Bogotá

Twitter: @BogotaET