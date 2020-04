Las condiciones que puso Movilidad a las obras en Bogotá

Para evitar volver a la caótica congestión del pasado y mitigar los riesgos de contagio por Covid-19, la Secretaría de Movilidad le puso reglas a la reactivación económica.



A las empresas de construcción que iniciaron obras ayer, y a las que se irán sumando en los próximos días, la Secretaría les dictó una norma: desde este 29 de abril, los empleados del sector construcción no podrán utilizar TransMilenio ni Sito antes de las 9 a.m.



Lo mismo ocurrirá con el sector manufactura, que desde el 11 de mayo, tampoco podrá utilizar el sistema masivo de transporte antes de las 9 a.m.

EL TIEMPO habló con el Secretario de Movilidad, Nicolás Estupiñán, del regreso del sector construcción y manufactura y de otros temas de interés para la ciudad en estos días de reactivación económica.

No ha comenzado la reactivación y ya hay gente en la calle con vehículos, ¿cómo se explica eso?



Nadie en esta generación ha vivido una pandemia global. Entonces la incertidumbre que hay es mucha, no tenemos un punto de referencia en el pasado como para tratar de predecir qué sucederá. Lo más cercano en información es la Encuesta de Movilidad de 2019, basados en eso, sabemos que el sector construcción y manufacturas le agregan 1’130.000. viajes a toda la red de transporte. La construcción, en un día típico le agregó que 562.000 viajes a la red de transporte: de estos 79.000 se subieron a TransMilenio y que, en general, el 27 % usaron transporte público. Eso es lo que estamos tratando de utilizar para predecir y actuar. Pero sabemos que la foto no es igual, entonces estamos pidiendo la información a las empresas de cómo van a movilizar a sus trabajadores, pidiendo una condición: que no utilicen el sistema de transporte público en el pico de la mañana. En el zonal estamos al límite.

Queremos cuidarte y llevarte seguro a tu destino. Por eso evitamos aglomeraciones en el sistema de transporte público. Si trabajas en el sector de la construcción, #DebesSaber que desde hoy 29 de abril, tu ingreso a TransMilenio y al SITP será después de las 9 de la mañana. pic.twitter.com/8nLzzunqKu — Movilidad Bogotá (@SectorMovilidad) April 29, 2020

En la semana del Simulacro fue espectacular, la gente se movía poco: entre 2 y 2,5 kilómetros. Pero con el pasar de los días, el promedio de salida se ha ido incrementando y están recorriendo distancias más largas. Eso sucede porque hay gente que está saliendo a trabajar. La semana pasada el volumen de tráfico se habia reducido en un 60 %, pero esta semana va en 45 %. Hay un sector que podemos observar, medir y controlar, pero hay un porcentaje de informalidad que se va pegando y no lo pdoemos medir tan fácil. Ese es el reto.



En TransMilenio este martes cerramos con una reducción del 84 %. Pero el zonal sigue siendo más difícil, la reducción es del 69 % frente a un día pico, es decir, nos estamos acercanos peligrosamente al límite.

¿Se extenderá la restricción en otras horas pico?



Hemos visto que el pico de la mañana se sigue concentrando, pero el de la tarde se ha ido aplanando. Entonces tenemos que distribuir la demanda de las primeras horas. Y es algo que tenemos que hacer todos.



No tiene sentido que le estemos metiendo tanta presión al sistema por cumplir los horarios de antes. La pandemia nos obliga a redistribuirlos.



¿Qué tan fácil es controlar que eso se cumpla?



El primer mensaje es el autocontol. El segundo es ‘si no hacemos eso, vamos a cerrar TransMilenio’. Si vemos que TransMilenio es un foco de contagio, lo cerraremos como indicó la alcaldesa. Nosotros no podemos esperar a monitorear desde la salud, que llevan un retraso de 15 días, sino desde la movilidad y la congestión.



Para facilitar la tarea, la regla es: no se pueden abrir las obras antes de las 10 a.m. Entonces no tenemos que hacer el monitoreo en TransMilenio, sino que si detectamos una obra en trabajos antes de esa hora, activamos la alerta con Secretaría de Salud y tomamos las medidas correspondientes.



¿Qué balance hubo con las ciclovías temporales?



Muy positivo. Empezamos con 35 kilómetros y estamos implementando de manera progresiva 45 kilómetros adicionales. Al final de este martes, tuvimos cerca de 56.000 ciclistas en estos corredores. Esta semana iniciamos corredor en Soacha y el balance fue de 11.000 ciclistas.



Es el método más fácil de transportarnos, manteniendo la distancia social y descongestionando TransMilenio.

El primer mensaje es el autocontol. El segundo es ‘si no hacemos eso, vamos a cerrar TransMilenio’. FACEBOOK

TWITTER

¿Cómo responder a ese voto de confianza de los ciclistas con más seguridad?



Eso lo estamos trabajando con Secretaría de Seguridad, los 180 integrantes del grupo guía y 1.000 agentes de Policía de Tránsito que apoyan la operación. Pero también hacemos una segregación en la vía para separar a los ciclistas de los carros y estamos tratando de virtualizar el registro de bicicletas al 100 %.



¿Por qué la Secretaría de Movilidad exigió el registro de vehículos de domicilios en este nuevo decreto de cuarentena?



Era algo que ya veníamos trabajando con emrpesas y plataformas. La primera razón es que tanto ellos como nosotros debemos saber cuántos carros y motocicletas están vinculados a ellos para prestar estos servicios. La segunda razón es que hemos detectado que hay gente que para salir en cuarentena compra una cajita de Rappi y dice que trabaja con la empresa para evadir la norma.



Pero no es una barrera ni un requisito difícil de cumplir. Y nos permite verificar si la persona realmente está trabajando y no está utilizando los maletines de domicilios para evadir la cuarentena.



¿Y si una persona tiene un carro particular para distribuir alimentos o productos propios en pequeños emprendimientos también tiene que cumplir ese requisito?



Puede transitar porque son personas naturales y porque no son un servicio de transporte de carga. La regla viene para empresas, personas jurídicas que realizan esta actividad comercia

Noticia en desarrollo....



ERNESTO CORTÉS Y ANA PUENTES