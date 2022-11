“Cristian solo quería terminar su carrera en el Sena y salir adelante. Él era callado, calmado y muy decente. Nunca se negaba cuando se le solicitaba un favor. Siembre me decía: ‘bueno señor’. Me duele lo que pasó, como nos duele que la gente no entienda las obras y nos digan incoherencias”, dijo José Ignacio Caro Veleño en la ‘velatón’ para recordar a Cristian Andrés Meza, asesinado por un motociclista al que le pidió no invadir el sendero peatonal.



(Le puede interesar: Las obras más afectadas por las fuertes lluvias)

El equipo no pudo disfrutar del asado que tenían preparado el fin de año para pasar un rato agradable más allá del espacio de trabajo y para el que hicieron una ‘vaca’ de 20.000 pesos. El asesinato los dejó perplejos. “Todo se quedó en un sueño. Todo esto nos duele tanto. Ojalá cambiemos por Bogotá, por Colombia, por nuestros hijos”, agregó José Ignacio.



Y es que no han podido olvidar esa escena dantesca de aquel sábado 5 de noviembre. Cristian había llegado muy temprano a trabajar sin imaginar que ese día acabaría su vida en un absurdo acto de intolerancia.



(También: En medio de discusión, hombre le propina disparo en el abdomen a motociclista)



Vio que un motociclista invadió el carril peatonal en la calle 116 con carrera 71, en el costado sur, en el norte de la capital, y le hizo el reclamo, le dijo que no transitara por ese espacio pues era solo para las personas. El extraño, sin pensarlo, sacó un destornillador y lo hirió varias veces en el cuello y en el pecho. Sus compañeros de trabajo reaccionaron y este fue llevado a la clínica Shaio, pero los médicos no pudieron hacer nada para salvarle la vida. Falleció.



Cristian representa a los más de 11.000 trabajadores que se levantan todas las mañanas a construir esta ciudad. “Hacemos un llamado a la tolerancia. Él ya se nos fue, pero quedan los demás. Sabemos que tenemos muchas obras, pero pedimos llamados de atención respetuosos por parte de la ciudadanía”, dijo Lucy Molano Rodríguez, jefa de relacionamiento y atención a la ciudadanía del IDU, mientras veía derretir las velas blancas prendidas en conmemoración a su compañero fallecido.

Una vida truncada

Facebook Twitter Linkedin

Cristian Meza, trabajador del IDU. Foto: Archivo particular.

Cristian nació en Valledupar, el 29 de noviembre de 1993. Su familia se quedó con la celebración lista. Hace 13 años este hombre tomó la decisión de migrar a la capital en busca de nuevas oportunidades.



Ingresó a trabajar este año en el proyecto Aceras y Ciclorrutas de la calle 116, con la firma Conconcreto, y hacía cuatro meses había iniciado estudios de análisis y desarrollo de software en el Sena. Su meta era graduarse como tecnólogo y acceder a mejores oportunidades en la construcción civil.



(Lea: Antioquia: motociclista asesinó a un conductor después de accidente de tránsito)



Quienes lograron su confianza en el trabajo lo habían escuchado decir que su prioridad era darles un mejor futuro a sus dos hijas adoptivas: Sara e Isabella, hijas de Laura Lara Mancipe, con quien compartía su vida. También que quería ayudar a su familia en Valledupar; a su mamá, Delva Lemus; a su padrastro, José Aguilera, y a sus hermanos: Bryan, Jesús Alberto, Luisa María y Jhoan José. Todos esos ideales acabaron por un acto de intolerancia.

La captura

Facebook Twitter Linkedin

Este es el hombre capturado por el asesinato sobre el IDU. Foto: Policía de Bogotá.

Los adultos mayores nos ofenden. Nos hacen pistola, nos dicen marihuaneros y yo ni siquiera fumo FACEBOOK

TWITTER

Desde que ocurrió este vil asesinato, las autoridades iniciaron la recolección de pruebas y el viernes 11 de noviembre se supo que un juez impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Esneider Rojas Torrado, autor del delito de homicidio agravado.



Hay suficientes pruebas que lo inculpan. De hecho, se sabe que Cristian, supervisor de una obra, fue agredido en varias oportunidades con un destornillador y con sevicia. Al criminal no le importó que el funcionario le pidiera que se calmara y hasta perdón. La agresión se presentó debido a que el trabajador recriminó a su victimario por usar como vía un sendero peatonal.



(No deje de leer: Video: impactante amenaza de motociclista a conductor en calle de Barranquilla)



Después del ataque, los compañeros de trabajo y vecinos detuvieron al motociclista y luego lo entregaron a las autoridades. Así fue que la Fiscalía pudo imputar al procesado el delito de homicidio agravado.



Los trabajadores de esta obra están cansados de los insultos sin sentido de la gente. “Sobre todo los adultos mayores nos ofenden mucho y no sabemos por qué. Nos hacen pistola, nos dicen groserías cuando se bajan materiales. Una vez un señor nos dijo marihuaneros y yo ni siquiera fumo”, contó José, quien no comprende todavía que ese mismo hombre a quien vio llegar feliz a trabajar haya muerto de forma tan absurda solo por el odio con el que la gente transita por la ciudad. Y no solo les pasa a los empleados del IDU, también a los trabajadores de servicios públicos.



El 7 de marzo de 2022, dos técnicos de obras públicas fueron víctimas de los ladrones en el sur. Delincuentes los intimidaron y atacaron con armas de fogueo. No conformes, uno de los ladrones le disparó en la cara a uno de los hombres que se encontraba en el suelo.



REDACCIÓN BOGOTÁ

CAROL MALAVER

CARMAL@ELTIEMPO.COM

Más noticias en EL TIEMPO